Лжесотрудник Антикора пообещал покровительство бизнесмену в Алматы

Фото: Антикор

В Алматы задержан очередной лжесотрудник Антикора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"19 января Антикоррупционной службой изобличен гражданин Куржибаев Канат (прежняя фамилия Куралулы), 1983 года рождения, который, представляясь сотрудником Антикоррупционной службы, обманным путем завладел миллионом тенге, принадлежащим руководителю одного из предприятий Алматинской области, за оказание общего покровительства", — говорится в сообщении ведомства.

Во время личного обыска изъято его служебное удостоверение сотрудника финансовой полиции, упраздненной в 2014 году.

Сотрудники Антикора не исключают, что Куржибаев мог совершать аналогичные преступления и ранее.

Всех, у кого есть информация о его противоправной деятельности, в ведомстве просят обращаться в Call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.