Лже-судоисполнитель обманул жителей Семея на 60 млн тенге

32-летний житель Семея представлялся судебным исполнителем и обещал горожанам помочь приобрести квартиры, находящиеся в залоге у банка по заниженным ценам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина убеждал граждан в необходимости внесения первоначального взноса. Люди отдавали ему от двух до 13 миллионов тенге.

Так злоумышленник обманул 14 семейчан, причинив им материальный ущерб в размере 60 миллионов тенге. Вырученные деньги он тратил на азартные игры.

Суд признал мужчину виновным по статье 190 УК РК - “Мошенничество”, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и восемь месяцев.

Осуждённый трудоустроен на промышленной зоне учреждения в ИП по изготовлению изделий из дерева. Получая заработную плату, он выплачивает долги потерпевшим.