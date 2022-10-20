"Люди — это наше главное богатство" —Токаев

Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

О развитии туризма и спорта высказался глава государства, остановившись на отдельных достижениях спортсменов:

"Поручаю правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса. Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.

Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны. Здесь сформирована сильная школа велоспорта. Недавно наш спортсмен Евгений Фёдоров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Австралии. Молодой чемпион — воспитанник местной школы олимпийского резерва имени легендарного Андрея Кивилёва. Пользуясь случаем, поздравляю Евгения Федорова с блистательной победой! Именно такие яркие достижения вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей.

Повторюсь, люди — это наше главное богатство. Реализуя масштабные преобразования во всех сферах жизни, мы опираемся на созидательную энергию наших граждан. Поэтому последовательное повышение потенциала нации всегда будет главным приоритетом государственной политики", — подчеркнул глава государства.