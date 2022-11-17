Лучших студентов перевели на грант за счёт золотодобывающей компании в Акмолинской области

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Образовательные гранты с дальнейшим трудоустройством от золотодобывающей компании получили студенты Акмолинской области. При распределении приоритет отдавался ребятам из социально уязвимых категорий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Грантов от золотодобывающей компании, расположенной в Бурабайском районе, удостоились лучшие студенты. Надо отметить, такую дальновидную кадровую и социально ответственную политику предприятие ведёт уже несколько лет. А в текущем году RG Gold расширила конкурсные рамки до Акмолинской области и города Астаны, а также увеличила количество выделяемых грантов. Так, на конкурсной основе, 11 студентов с отличной успеваемостью, имеющие успехи в спорте, творчестве и науках, получили образовательные гранты для обучения в ведущих технических вузах страны по таким специальностям, как "Геология и разведка полезных ископаемых" и “Горное дело". Стоит отметить, что при присуждении грантов приоритет отдавался студентам из социально-уязвимых категорий.

“Грант покрывает стоимость обучения на весь срок обучения, а также ежемесячную стипендию, которая может увеличиваться при высоких показателях успеваемости. Важная особенность гранта в том, что студенты будут трудоустроены на рудник сразу после завершения учёбы и уже после первого курса могут начать практику на производстве, стать частью команды”, - отметили в пресс-службе акима Акмолинской области.

Сегодня в компании успешно трудятся сотрудники, которые когда-то обучались по гранту от RG Gold.

"В 2017 году, закончив Успеноюрьевскую среднюю школу, подав все необходимые документы для конкурса, я стала счастливым обладателем гранта. А сегодня уже являюсь штатным бухгалтером компании. Мне очень нравится наша корпоративная культура, я чувствую постоянную поддержку, коллеги открыты, они рады помочь мне как начинающему специалисту. Сейчас я изучаю английский язык за счёт нашего предприятия, у нас созданы все условия для развития сотрудников", - говорит бухгалтер компании Мадина Доскенова.

Компания на системной основе вносит вклад в развитие региона: при найме персонала отдает предпочтение местным специалистам, закупает хозяйственно-бытовые товары и услуги у местных бизнесменов, инвестирует в благоустройство сел около месторождения, выделяет образовательные гранты для местной молодёжи. С 2015 года компания выделила более 1,5 миллиардов тенге на социальные и благотворительные проекты.

Напомним, речь идёт о золотодобывающей компании, разрабатывающей месторождение Райгородок в Акмолинской области. По международной классификации JORC запасы золота на месторождении Райгородок составляют 100 тонн, что делает его одним из самых крупных моно-месторождений золота в стране.

Группа компаний "Верный Капитал" приобрела месторождение Райгородок в 2014 году, создав компанию RG Gold. В декабре 2018 года американский фонд частных прямых инвестиций Resource Capital Funds стал вторым акционером в проекте, выкупив 35% доли в RG Gold. Акционеры инвестировали около 144 миллиардов тенге в увеличение объемов производства, запасов и ресурсов. Таким образом, запасы золота были увеличены в четыре раза (до 108 тонн), объёмы производства - втрое. До запуска нового горно-металлургического комбината предприятие перерабатывало порядка 2,2 миллионов тонн руды и производило около 1,8 тонн золота в год.