Лучших полицейских наградили в Астане

В честь Дня защитника отечества в столичном департаменте полиции отметили лучших стражей порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Глава ведомства Марат Тулебаев поздравил коллег с праздником.

"Защита Отечества во все времена была и остается священным долгом для каждого. Современное поколение защитников правопорядка, свято соблюдая славные традиции героического прошлого, ведет непримиримую борьбу с преступностью, достойно несет службу по обеспечению правопорядка, защите конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств. В этом году исполняется 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Жизненный путь ветеранов навсегда останется высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности долгу.Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Нового Казахстана", – отметил руководитель столичной полиции.

За годы независимости при исполнении служебного долга героически погибли восемь сотрудников полиции и 17 офицеров столичного департамента. Память о товарищах навечно останется в сердцах полицейских. В мирное время они отдали свою жизнь ради спокойствия и безопасности жителей, оставшись до конца верными присяге.

Традиционно в честь праздника отличившиеся сотрудники приказом министра внутренних дел, а также приказом начальника столичного ДП за добросовестное исполнение служебного долга награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами.

Медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" награждены инспекторы полка патрульной полиции, старшие лейтенанты Евгений Казаков и Айбек Дуйсенов.

Почётной грамотой МВД РК награждена полицейский взвода конвойной службы старшина Анар Бакетова. Грамотой МВД РК – старший инспектор службы специализированного батальона патрульной полиции капитан Дамир Амренов.

Приказом начальника ДП ценным подарком наручными часами награждены члены совета ветеранов Амангали Икласов, Сафар Колдыбаев и Нурпейс Алимкулов. Грамотой ДП награжден полицейский-водитель отделения тылового обеспечения управления специализированной службы охраны старшина полиции Махсут Темирбеков.