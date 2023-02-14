"Лучше сюда не попадать!" Фоторепортаж из спецприёмника Семея

Фото: Альбина Халел

Попасть в кутузку с каждым годом становится проще. Ужесточение наказания за некоторые административные проступки гарантирует "отдых" за решёткой и хулиганам, и королям дорог, а с этой зимы ещё и настырным автовладельцам, которые выезжают на закрытые из-за погодных условий трассы. Корреспондент BaigeNews.kz по Абайской области решил поговорить с арестантами и посмотреть, в каких условиях в Семее проводят 15 воспитательных суток.

Специальный приёмник для административных арестантов Управления полиции г. Семей Департамента полиции Области Абай располагается в типовом здании 1980 года постройки. До 1997 года здесь располагался Жанасамейский районный отдел полиции, а после расформирования Семипалатинской области - Пригородный поселковый отдел. Административное наказание здесь отбывают жители городов Семей, Курчатов, а так же близлежащих Бескарагайского, Бородулихинского, Абайского районов.

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Казённый дом для арестантов в те годы находился в этом полуподвальном кирпичном здании, построенном в начале 20 века. Сейчас пустующая старинная постройка в аварийном состоянии.

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В Спецприёмник привозят нарушителей из зала административного суда, то есть здесь отбывают наказание только по постановлению.

На момент написания материала в приёмник определены 35 человек. Рассчитан он на 60 койко-мест.

Первое, что видит человек, заходя на территорию учреждения, это просторная пустующая площадка, огороженная кирпичными стенами, за одной из которых так называемая "клетка-беседка". Сюда дважды в день выводят нарушителей на прогулку. Под открытым, но затянутой сеткой небом, они курят и обсуждают несовершенства административного законодательства.

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В момент съёмки все арестанты как раз исполняли своё конституционное право на прогулку, а некоторые даже согласились поговорить с нами, но с условием, что имена и возраст указаны не будут.

"Дома поругался. Выпил две банки пива и сел за руль. Остановили, задержали. Ну и вот. Сидим, отдыхаем в казённом доме, - рассказал житель Семея. - Самое тяжёлое здесь, это одиночество. Дома жена и трое детей. Скучаю по ним. Работа стоит. Эмоционально тяжело. Лучше сюда не попадать. Лично для меня - это большой урок. Это моё первое нарушение, надеюсь, оно же последнее. Условия нормальные - два раза в день прогулки, душ каждый день, кормят три раза в день".

Первое, что хочется сказать при виде арестантов - "нормальные, приличные парни". Контингент действительно составляют мужчины средних лет, прилично одетые, здравомыслящие, но однажды оступившиеся. 90% арестантов попали на "нары" по "01" - за управление авто в хмельном состоянии. Здесь же жертвы утреннего перегара после ночной попойки.

"Ну ладно, мы сейчас наказаны, для меня, например, достаточно того, что я отсижу здесь 15 суток. Но зачем лишать прав на 7 лет? 7 лет - это очень много. Хотя бы 2 или 3 года. Или лишать прав по степени опьянения. Ведь есть люди, которые живут этими водительскими правами. Среди нас здесь много таксисов, дальнобойщиков. Они кормят семью, у каждого по трое-четверо детей. Ну, получилось так, одна ошибка – и водительских прав нет", - поделился своим мнением арестант.

Отправляемся в здание спецприёмника. На втором этаже нас встречают дежурный и его помощник. Путь к исправлению арестантов начинается именно с дежурной части.

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Сотрудники полиции проводят здесь обыск, изымают ценные вещи для хранения в сейфе и отправляют арестантов в смежное помещение - накопительную камеру. Здесь они пребывают до полного оформления и дальнейшего распределения.

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На одном этаже с дежурной частью расположены столовая, душевая, санитарное помещение (прачечная), кабинет дактилоскопии, карантинная камера (для инфицированных пациентов) и медицинский кабинет.

После оформления арестанты проходят медицинский осмотр. Большая часть нарушителей, рассказывает местный фельдшер, это здоровые люди, которые приезжают отбывать наказание в трезвом виде. Но есть среди них и поклонники зелёного змия, которым на первых порах требуется помощь при алкогольной интоксикации. "Отходняк", как правило, сопровождается судорогами, головной болью и гипертензией.

"Хронические заболевания встречаются чаще всего среди людей, часто употребляющих алкоголь. Они привозят с собой свои лекарства. А вот кто попадает сюда по "01" - они все здоровые, жалоб нет. Сейчас здесь всего пара хроников. Бывают курьёзные случаи, когда нарушители стараются втереться в доверие, симулируют плохое самочувствие. Лишь бы полежать в медицинском кабинете - отдельно от всех", - рассказала фельдшер специального приёмника ДП области Абай Светлана Антоненко.

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Мера наказания зависит от вида и количества нарушений, соответственно и количества постановлений. Если, например, человек допустил нарушение по статье 608 части 1-й КоАП - "Управление в нетрезвом виде", то это "стоит" 15 суток, а если при этом допустил ДТП - то 20 суток. Максимальный срок пребывания в каземате - 30 суток.

Самые распространённые причины, за которые людей отправляют подумать о содеянном - это нарушения по семейным бытовым отношениям, управление транспортного средства в нетрезвом виде и нарушение защитного предписания. Реже попадают сюда мелкие хулиганы (курение, распитие алкоголя в неположенном месте) и лица без гражданства, подлежащие принудительному выдворению.

Каждый нарушитель, кто хоть раз побывал в спецприёмнике, оставляет полицейским на вечную память свой неповторимый автограф - отпечатки. В кабинете дактилоскопии у них снимают "пальчики", фиксируют рост и фотографируют.

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В спецприёмнике кормят три раза в день. Завтрак в 8.30, обед в 14.00 и ужин в 19.00.

Посуда полевая, интерьер – скромный. Еду готовит подрядная организация и привозит в специальных металлических контейнерах. По словам узников, которые побывали здесь недавно, кормят хорошо. Суточная норма питания на одного человека составляет 1400 тенге.

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Каждый имеет право на передачу в виде продуктового набора и необходимых личных вещей – книг, газет, сменного белья, сигарет, мыльных принадлежностей. Но все пакеты "гуманитарной помощи" тщательно проверяют. Запрещены алкоголь, кисломолочка, стеклянная тара, режущие и колющие предметы. Недавно, в спецприёмник пытались пронести алкогольный коктейль. Смешали водку и газированный напиток, хотели передать скучающему сидельцу в виде Колы. Но посылка до адресата так и не дошла.

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На втором этаже 4 камеры, на третьем этаже, а это основное место пребывания арестантов, 6 камер. "Казённые палаты" рассчитаны на 3, 4, 6, 8, 10 и 12 человек. Стоит отметить, что во всех помещениях, включая душ, очень тепло. Распределение по камерам идёт по койко-местам.

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Примерно раз или два в месяц в спецприёмник поступают женщины. В этом месяце было две узницы: одна из них управляла авто с перегаром, другая в хмельном состоянии нарушала общественный порядок.

"У нас говорят: проще задержать 30 мужчин, чем одну женщину. Когда их доставляют после зала суда, им очень сложно объяснить, что уже есть постановление, успокоить их, доказать, что они были не правы. Женщины более эмоциональные", - рассказал инспектор Спецприёмника Медгат Амангельды.

Свидания с родными и телефонные звонки разрешаются на усмотрение начальника.

Из удобств в камерах – раковина, туалет, вешалка и шкаф. На окнах двойная решётка. На кроватях - матрацы. Каждому поступившему выдают чистый комплект постельного белья. Иногда в камерах можно найти книги. Зная, что такое вынужденное безделье и скука, временные гости оставляют бестселлеры зарубежных и отечественных классиков для будущих сидельцев.

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Сейчас в спецприёмнике отбывают наказание 35 человек. 24 из них по 608-й статье – управление транспортным средством в нетрезвом виде.

С начала года в Спецприёмнике Семея отбыли наказание почти 150 человек, а за прошлый, 2022 год - 1295 человек. Средний расчёт показывает, что каждый день в каземат в воспитательных целях сажают по три-четыре человека.