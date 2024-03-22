Лидеры иностранных государств поздравили Токаева с Наурызом

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Президента Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев с праздником Наурыз.

"Я уделяю особое внимание развитию казахско-китайских отношений. Выражаю готовность объединить с Вами усилия для расширения взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества, основанного на укреплении традиционной дружбы между нашими странами", – говорится в телеграмме.

Президент США Джозеф Байден в своем поздравлении высоко оценил успехи, достигнутые нашими странами за последние годы в решении проблем климатического кризиса, энергетической безопасности и экологии.

"Это сотрудничество способствует созданию лучшего будущего для последующих поколений. Уверен, надежда и обновление, которые приносит с собой праздник Наурыз, еще больше укрепят партнерство и дружбу между нашими народами в наступающем году", – отмечает американский лидер.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей телеграмме обратил внимание на то, что Наурыз является праздником добра и изобилия.

"Выражаю уверенность, что в этот знаменательный день, являющийся важной частью нашей общей культуры, дружеские и братские отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться", – говорится в телеграмме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что на протяжении многих тысячелетий братские народы встречают этот день с большим торжеством и вдохновением, широко отмечая его с высокими намерениями и особой радостью.

"Уверен, что путем дальнейшей активизации диалога сотрудничество между нашими братскими и соседними странами, основанное на доверии, уважении и взаимном интересе, будет и дальше эффективно и динамично развиваться", – пишет Глава Узбекистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пишет, что древний праздник Наурыз олицетворяет общность истории и высокие ценности кыргызского и казахского народов.

"Убежден, что результаты предстоящих двусторонних мероприятий вновь подтвердят высокий уровень политического диалога между нашими странами и послужат основой для дальнейшего укрепления кыргызско-казахского сотрудничества", – говорится в поздравительном послании.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравлении отметил, что старинные обряды и духовное наследие Наурыза, которые тысячелетиями освещают путь человечеству, сегодня дарят людям радость.

"Уверен, что в свете добрых традиций благодатного Наурыза отношения дружбы и многопланового взаимовыгодного сотрудничества наших стран совместными усилиями и далее будут развиваться и расширяться в рамках стратегического партнерства и союзничества", – пишет Эмомали Рахмон.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркивает, что этот светлый праздник, широко отмечаемый во многих странах мира, знаменует собой начало весны и пробуждение природы.

"Славные традиции и культурные обычаи Наурыза способствуют продвижению солидарности и взаимопонимания, содействуют укреплению мира и дружбы между народами, что весьма актуально в современном мире", – отмечает Глава Туркменистана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном послании написал, что соблюдение древних традиций Наурыза, дарящих весеннее настроение, является выражением уважения к нашему многовековому культурному наследию.

"С самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш недавний государственный визит в Азербайджан, нашу встречу с Вами в обстановке искренности и взаимного доверия, проведенные нами обстоятельные переговоры по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам нашего сотрудничества. Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия по дальнейшему укреплению азербайджано-казахстанской дружбы и братства", – подчеркивает Ильхам Алиев.

В телеграмме Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси сказано, что праздник Наурыз является символом мира и согласия, дружбы и солидарности.

"С наступлением весеннего равноденствия и пробуждением природы ярко проявляются благородные качества человека. Мы становимся свидетелями освобождения человечества от чуждого поведения и становления зрелости общества", – говорится в письме.

Свои поздравления также направили Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, руководители других международных организаций, компаний, учебных заведений и официальные лица.

Поздравления в адрес Главы государства продолжают поступать.