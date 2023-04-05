Летнюю террасу кафе в центре Алматы сносят по решению суда

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев обсудил с жителями вопрос касательно законности пристройки к кафе "Lova Kitchen" по улице Толе би. По его поручению провели внеплановую проверку, в ходе которого выяснилось, что летняя терраса располагается в незаконно возведенной пристройке, передаёт BaigeNews.kz. Кроме того, при строительстве террасы была захвачена часть тротуара на территории госфонда.

"Управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к административной ответственности по статьям 316 часть 1, 321, 323 КоАП. Также в отношении ТОО "Камкор-Центр" были приняты меры по статье 319 КоАП с направлением материала в суд для принятия процессуального решения. Постановлением СМСпоАП от 27.12.2022 года ТОО "Камкор-Центр" привлечен к административной ответственности по статье 319 КоАП РК и подвергнут взысканию административного штрафа с принудительным сносом незаконно возведенного строения. Собственник данное решение оспорил, однако постановлением Алматинского городского суда постановление СМСпоАП оставлено без изменений", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Сегодня начался снос незаконно возведенного объекта в присутствии судебных исполнителей.