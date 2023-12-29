Летевший в Костанай самолёт Qazaq Air вернулся в Астану
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Летевший в Костанай самолёт авиакомпании Qazaq Air вернулся в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на перевозчика.
"28 декабря рейс IQ367 по маршруту Астана – Костанай по расписанию должен был вылететь из Астаны в 15:25. В связи с техническими неполадками запланированный рейс задержали на 4 часа 35 минут. Далее в 20:12 начали противообледенительную процедуру, после завершения борт вылетел в Костанай в 20:27. Однако из-за технической причины самолёт вернулся в аэропорт вылета. Решение о возврате было принято экипажем по причине расположения базы технического обслуживания в Астане. Борт проходит техническую проверку", - сообщает авиакомпания.
Вылет рейса запланирован 29 декабря в 00:40 на другом самолёте авиакомпании.
Как отметили в Qazaq Air, пассажирам данного рейса были предоставлены прохладительные напитки, питание, бесплатное перебронирование или 100% возврат билетов согласно Правилам перевозки пассажиров.
Авиакомпания приносит извинения пассажирам за причинённые неудобства.
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