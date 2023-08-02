Легенда мирового футбола решил завершить карьеру
Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05Сегодня, 13:05
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172Фото: Getty Images
В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон стал чемпионом мира.
Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, выступающий за "Парму", принял решение завершить профессиональную карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, официальное объявление о принятом 45-летним Буффоном решении последует в ближайшие дни.
Джанлуиджи — воспитанник академии "Пармы". За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к "Ювентусу", где провёл 17 лет перед уходом в ПСЖ.
В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок.
В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
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