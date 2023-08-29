Легенда "Барселоны" и сборной Испании не стал угощаться баурсаками

В аэропорту "Манас" в Бишкеке Карелос Пуйоль взял баурсак, которым его угостили, но так и не рискнул его попробовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.ru.

Экс-капитан "Барселоны" Карелос Пуйоль прилетел в столицу Кыргызстана к официальному открытию академии испанского клуба в Джалал-Абаде.

В аэропорту "Манас" звезду испанского футбола встречали девушки в национальной одежде. Они угостили Карлоса Пуйоля баурсаками. Он взял один, но так и ходил с ним по коридорам воздушной гавани, не рискнув попробовать. Это попало на видео и разлетелось по сети.

Как пишет Sputnik.kg, 28-30 августа в Кыргызстане будут находиться легендарные Роналдиньо, Карлес Пуйоль и Ривалдо. Планируется также заложить капсулу под строительство подобной академии и в Бишкеке. Франшизу приобрела местная компания. В рамках этого визита состоится матч легенд "Барсы" и команды легенд Центральной Азии, в котором примет участие и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.