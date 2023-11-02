"Лазерные атаки" на самолёты участились в Казахстане

В Казахстане участились так называемые "лазерные атаки". Чаще всего светят в окна самолётов ночью лазерами мощностью до 1 000 мегаватт. Это отвлекает пилотов и может привести к серьёзным последствиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар24.

С начала года зафиксировано 15 случаев "лазерного хулиганства". Об этом сообщили на семинаре по авиационной безопасности.

Подобные случаи регистрируют и в других странах. На семинаре также обсудили, как защитить аэропорты от дронов, кибератак и инсайдерских угроз. Обмен опытом организовала европейская конференция гражданской авиации.

"Основная цель семинара – создать дискуссионную площадку, где эксперты смогут обменяться мнениями и поделиться своим опытом по вопросам авиационной безопасности. Темы выбраны не случайно, потому что, к сожалению, имеется тенденция, когда в аэропортах участились "лазерные атаки", либо тема, связанная с дронами, сейчас очень популярна не только в Казахстане, но и в ряде европейских стран, также в Америке", - сказал директор департамента упрощения формальностей АО "Авиационная администрация Казахстана" Нуржан Малаев.

Во встрече помимо отечественных специалистов приняли участие эксперты из Франции, Великобритании, Португалии, Украины, Азербайджана и других стран.