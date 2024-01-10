Лавина парализовала движение на трассе в ВКО

Колонну машин, застрявшую на трассе из-за лавины, вывели полицейские Восточно-Казахстанской области. Снежная насыпь парализовала движение на дороге Усть-Каменогорск-Алтай более чем на два часа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские получили сообщение о том, что на 63-м километре трассы произошёл спуск снежного покрова. На место направился командир взвода Шахмурат Ержанов. Из-за заблокированного проезда на дороге уже начали скапливаться автомобили.

Полицейский и водители расчистили дорогу. Затем капитан полиции Ержанов на патрульном автомобиле сопроводил колонну из более чем 30 машин до безопасного места.

Нормализовать движение удалось только спустя несколько часов, когда специализированная техника добралась до места и разблокировала проезд от снежного завала.