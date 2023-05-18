Лагерь не для всех: где будут отдыхать школьники Алматы этим летом?

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В этом году отдых в летних загородных лагерях Алматы для некоторых детей может оказаться недоступным. Главные причины: нехватка летних досуговых учреждений, высокие цены, низкий уровень сервиса и отсутствие подробной информации о местах отдыха. Как власти города будут выходить из сложившейся ситуации, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Управление образования Алматы с гордостью рапортует: на организацию досуга детей из социально уязвимых слоев населения во время каникул выделены бюджетные средства. Уже объявлен тендер для выбора загородных лагерей, куда бесплатно отправят 3 500 детей из социально уязвимых слоев населения, на это из местного бюджета выделено 277 миллионов тенге. Родители других детей могут отправить их в загородные лагеря за свой счет.

Кроме того, сразу после окончания учебного года, досугом всех детей займутся лагеря, организованные школами. Режим их работы - с 9 до 15 часов с питанием, до 12 часов - без питания. В пришкольных лагерях бесплатным питанием будут охвачены 30 тысяч человек, это дети из уязвимых слоев населения, дети с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением, и также дети, имеющие какие-либо достижения. Родители остальных, либо платят школе за горячее питание, либо дают детям обед с собой.

Проблема в том, что о планах школ и акимата по организации досуга детей, не знают ни сами дети, ни родители, хотя до начала каникул осталось всего две недели.

"У меня в родительских чатах уже две недели все спрашивают, будут ли в этом году пришкольные лагеря, или нет, какой регламент работы. А руководство школы в чате класса спрашивает родителей, в каком лагере отдыхали наши дети в 2022 году. Зачем им эта информация? То есть, у них даже за прошлый год анализа нет? А про выделенные бюджеты на 2023 год вообще никто не знает. У меня один ребенок в 5 классе, и за все время обучения у нас ни разу не собирали информацию о том, в каких лагерях отдыхали", - говорит многодетная мама, глава сообщества многодетных матерей Жумагуль Тажибекова.

По летним загородным лагерям тоже есть вопросы, как у родителей, так и у экспертов.

Так, по информации заместителя председателя областного совета Клары Летниковой, из 14 детских лагерей близ Алматы, только три подали документы на участие в тендере по размещению детей из социально уязвимых слоев населения.

"Отказались многие, потому что в этом году на одного ребенка в день выделяется 10,5 тысяч тенге, на ребенка с особыми образовательными потребностями 20 тысяч тенге. Пару лет назад этого вполне хватало, сейчас, когда резко выросли цены на продукты, этих средств недостаточно. Отказались те лагеря, у которых есть бассейн, потому что предлагаемая сумма не покрывает их затраты. А те, что подали документы на тендер, находятся в 50 километрах от Алматы, не каждый ребенок перенесет длинную дорогу", - отмечает Летникова.

В этом году 3 500 алматинских детей из социально уязвимых слоев населения охватят летним отдыхом в загородных лагерях, из них 1 198 детей получат республиканскую квоту и отправятся в детские лагеря в Алматы, Щучинска, Конаева и Туркестана. При этом только в школах Алматы зарегистрировано 18 120 учащихся из числа детей социально уязвимых категорий.

"А куда мы отправим остальных детей из семей, относящихся к социально уязвимым? Опять, как получится — улица, двор и так далее?", - сетует Клара Летникова.

Что касается платных лагерей, то и здесь есть проблема - цена. Подбирая лагерь, родители выбирают те, где услуги дешевле, при этом закрывая глаза на сервис.

Кто защитит детей?

Как показывает практика, сегодня досуг в детских лагерях нельзя назвать полностью безопасным. Так, на заседании Общественного совета Алматы было озвучено, что в 2022 году в детских лагерях совершались преступления против половой неприкосновенности детей, три лагеря работали без документов, кроме того, некоторые не охваченные детскими лагерями школьники на каникулах совершали правонарушения.

Прокуратура Алматы выяснила, что в 2022 году пришкольные лагеря посетили только 15,5 тысяч детей вместо 40 тысяч запланированных, и связано это с тем, что администрация школ либо не организовывала пришкольные лагеря, ссылаясь на отказы родителей, либо вместо проведения запланированных мероприятий отправляла детей в ТРЦ. Также руководители школ не интересовались мнением родителей о предлагаемом графике работы пришкольных лагерей. При этом в прокуратуре сообщили, что по всем этим фактам нарушения уже устранили, а виновных наказали.

Независимые эксперты отмечают, что ситуация в детских лагерях Алматы и других областях действительно не идеальная. Вопрос досуга на время каникул остается не до конца решенным и для особенных детей.

Руководитель кризисного центра Зульфия Байсакова опасается, что из планов акимата могли выпасть некоторые категории детей, нуждающихся в поддержке.

"Меня беспокоит, попадают ли дети из Центра поддержки семьи, бывшего Центра адаптации несовершеннолетних, под категорию социально уязвимых или особенных детей. К тому же, в пришкольных лагерях дети с инвалидностью не участвуют", - говорит Байсакова.

Общественный деятель Марианна Гурина отмечает, что детские лагеря в их нынешнем виде, как пришкольные, так и загородные, не очень интересны детям.

"Программа досуга должна быть разнообразной, интересной для детей. Также вопрос по питанию, школы просят детей приносить с собой бутерброды. Ведь можно и в кафе обеды организовывать, предварительно проверив все на безопасность. Тогда желающих будет больше. Время работы пришкольных лагерей можно тоже увеличить, чтобы родители знали, что дети в лагере под присмотром, полезно и весело проводят время не до 12 или 15 часов, а до окончания рабочего дня. И нужно решать вопрос дефицита загородных лагерей, многие за 30 лет либо закрылись, либо перепрофилированы или просто пустуют", - сказала Гурина.

Выход — есть

До начала летнего сезона, акимат обещает принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации 2022 года, но успеют ли городские власти сделать это, пока не понятно. Ведь целый блок вопросов предстоит решить на республиканском уровне.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова признает, что в стране есть проблема низкого охвата детей летними лагерями. Она сообщила, что в первую очередь услугами обеспечат детей из социально уязвимых слоев населения. На это акиматами выделено свыше 5 миллиардов тенге. Усилят и безопасность в детских лагерях, для этого будут внесены изменения в ряде законов.

"В связи с мораторием на проверку бизнеса, органы лишены возможности проверять детские оздоровительные лагеря, в том числе по условиям проживания детей, так как лагеря частные, и относятся к субъектам предпринимательства. Для решения проблемы Минпросвещения приняло меры по охране прав детей и обеспечения безопасности. Наш Комитет вносит изменения уже в июне этого года в два закона: "Об образовании", и "О порядке разрешительный уведомлений в части уведомления о начале или прекращении деятельности оздоровительных лагерей для несовершеннолетних". Благодаря этому мы сможем создать электронный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечив прозрачность их деятельности. Также поправки затронут оценку степени риска и проверочные листы в области защиты прав ребенка, то есть, будет разрешен профилактический контроль с посещением субъекта не только по жалобам, но и систематически. Также будет дополнен 285-й приказ, главой о порядке работы детских лагерей", - сказала Насымжан Оспанова.

Как бы там ни было, все заинтересованные стороны, республиканские и местные власти обещают сделать все, чтобы дети на предстоящих каникулах отдохнули в летних лагерях без происшествий. Свою лепту планируют внести общественники и волонтеры, которые также будут отслеживать работу лагерей и своевременно оповещать общество в случае нарушений.