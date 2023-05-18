- Досаев высказался о нашумевшем инциденте с муралом Coca-Cola 16:41 87
- Отлетевшее от автомобиля колесо ударило девушку на остановке в Астане 16:32 136
- Креативный хаб появится на месте трамвайного депо в Алматы 16:04 212
- Уголовную ответственность для коллекторов планируют ввести в Казахстане 16:01 239
- Промышленные предприятия Казахстана испытывают кадровый голод - МИИР 15:53 269
- Казахстанцы стали чаще брать кредиты и должны банкам уже почти 8 трлн тенге 15:47 399
- Лагерь не для всех: где будут отдыхать школьники Алматы этим летом? 15:34 276
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 15:33 373
- В выходные в столице пройдёт полумарафон Astana Half 2023 15:32 275
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 15:24 519
- КТЖ и Huawei займутся цифровизацией железной дороги Казахстана 15:05 559
- Токаев высоко оценил сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций 14:44 305
- Три казахстанки пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде 14:39 515
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 14:32 557
- Медеплавильный завод построят в Казахстане 14:27 334
- У Казахстана есть амбиции стать академическим хабом в своём регионе — Саясат Нурбек 14:12 379
- Создать единую базу потенциальных работодателей планируют в стране 14:03 356
- Будут ли запрещать казахстанцам брать кредиты на тои и свадьбы, ответили в АРРФР 13:57 383
- В Алматы запретили строительство гостиничного комплекса в историческом центре города 13:55 314
- Стало известно, в каком формате в Казахстане останутся КСК 13:45 393
- Загрязнение воздуха сероводородом: Решить экологические проблемы Актюбинской области призывает сенатор 13:27 350
- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить 13:11 440
- Из страны вывозят почти весь алюминий и медь — сенатор возмутился отсутствием производств в стране 13:10 484
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 12:58 431
- Мы нарастим взаимный товарооборот с Китаем до 40 млрд долларов - Токаев 12:39 528
- Объявленные банкротами казахстанцы не смогут брать кредиты в странах ЕАЭС 12:29 374
- В аэропорту Астаны сообщили об ограничениях из-за ремонта здания 12:24 403
- Мужчина переехал депутата и его помощника: подробности инцидента 12:20 554
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 11:52 399
- Шесть человек осудили за разжигание розни в Казахстане с начала года 11:51 406
- Казахстанцев могут обязать копить детям на обучение 11:51 438
- Швабру за 2 миллиона тенге хотели купить в медвузе Семея 11:38 488
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 11:34 420
- Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО 11:12 381
- Цены на минеральную воду за год выросли на 31 процент в Казахстане 10:47 406
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 10:43 480
- Результаты алкотестеров подделывали в центре психического здоровья Костаная 10:31 522
- Оценки казахстанских студентов выросли из-за использования GPT 10:21 487
- Прокуратурой Акмолинской области выявлены нарушения прав предпринимателей 10:15 522
- Более триллиона тенге пенсий выплатили казахстанцам с начала года 09:57 425
- Конституционный Суд проверяет законность постановления Верховного Суда 09:39 740
- Hardcore FC идет на алматинский Арбат 09:34 433
- Купил дом в Астане и дорогую машину: бывшего акима Кентау подозревают в коррупции 09:26 711
- Damumed передали Минздраву для создания единого хранилища медданных 08:37 532
- Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме 08:28 515
- Сегодня в Сиане пройдёт казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол 08:22 473
- Плесень и трещины: дети 10 лет учатся в аварийном здании в Туркестанской области 07:58 616
- ЖК вместо детской площадки: прокуроры Жетысуской области выявили нарушения 07:29 548
- Жители спального района Петропавловска просят не закрывать аварийную школу 06:00 652
- Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе 05:26 1988
- Казахстанец оказался в числе туристов, попавших в аварию на катере в Таиланде 04:32 748
- Объявить голодовку и перекрыть трассу Алматы-Бишкек, намерены дорожники, не получившие зарплату 03:07 584
- Куат Хамитов показал мучительное видео 02:46 786
- Шымкент атакуют змеи 00:04 931
- Разыскиваемую в РФ сбытчицу наркотиков задержали в Актобе 17.05.2023 675
- Экс-сотрудника службы экономических расследований взяли под стражу в Петропавловске 17.05.2023 676
- Вузы используют старые методы – министр науки о публикациях в псевдонаучных журналах 17.05.2023 662
- Более 172 млрд тенге выделили на науку в этом году – Саясат Нурбек 17.05.2023 626
- Нуржан Нуржигитов вручил ключи от квартир призёрам чемпионата мира по боксу 17.05.2023 2009
- В развращении малолетней девочки подозревают соседа в Алматинской области 17.05.2023 766
- Скончался молодой казахстанский велосипедист 17.05.2023 1513
- Не нужно политизировать - Саясат Нурбек о сокращении финансирования Назарбаев университета 17.05.2023 859
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 758
- Голодовку объявили пациенты психдиспансера в Павлодаре 17.05.2023 1411
- Тамаду из Сомали задержали по пути из Актобе в Уральск 17.05.2023 857
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 763
- История одной закупки: в Уральске установили "золотые" лавочки 17.05.2023 3071
- 1 миллиард потратят на строительство семикилометровой дороги в СКО 17.05.2023 1068
- Казахстан поддерживает инициативы Китая в области глобальной безопасности - Токаев 17.05.2023 832
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 657
- Еще один ЖК в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки 17.05.2023 666
- Более 180 тысяч пенсионеров не обратились за выплатами из ЕНПФ 17.05.2023 854
- 12-летний школьник угнал машину отца в Таразе 17.05.2023 680
- Посол Казахстана вручил верительные грамоты Папе Римскому Франциску 17.05.2023 676
- Безвизовый режим с Китаем: мнение казахстанцев 17.05.2023 1030
- Казахстан и Россия продлят транзит российской нефти в Китай через Казахстан 17.05.2023 850
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 716
- О стареющих руководителях казахстанских НИИ высказался министр науки 17.05.2023 886
- Парня, пристававшего к девочкам на улице, забрали в полицию в Астане 17.05.2023 1012
- За отказ принимать оплату копейками в 1, 2 и 5 тенге последует наказание - Нацбанк 17.05.2023 970
- LOADING...
Лагерь не для всех: где будут отдыхать школьники Алматы этим летом?
В этом году отдых в летних загородных лагерях Алматы для некоторых детей может оказаться недоступным. Главные причины: нехватка летних досуговых учреждений, высокие цены, низкий уровень сервиса и отсутствие подробной информации о местах отдыха. Как власти города будут выходить из сложившейся ситуации, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.
Управление образования Алматы с гордостью рапортует: на организацию досуга детей из социально уязвимых слоев населения во время каникул выделены бюджетные средства. Уже объявлен тендер для выбора загородных лагерей, куда бесплатно отправят 3 500 детей из социально уязвимых слоев населения, на это из местного бюджета выделено 277 миллионов тенге. Родители других детей могут отправить их в загородные лагеря за свой счет.
Кроме того, сразу после окончания учебного года, досугом всех детей займутся лагеря, организованные школами. Режим их работы - с 9 до 15 часов с питанием, до 12 часов - без питания. В пришкольных лагерях бесплатным питанием будут охвачены 30 тысяч человек, это дети из уязвимых слоев населения, дети с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением, и также дети, имеющие какие-либо достижения. Родители остальных, либо платят школе за горячее питание, либо дают детям обед с собой.
Проблема в том, что о планах школ и акимата по организации досуга детей, не знают ни сами дети, ни родители, хотя до начала каникул осталось всего две недели.
"У меня в родительских чатах уже две недели все спрашивают, будут ли в этом году пришкольные лагеря, или нет, какой регламент работы. А руководство школы в чате класса спрашивает родителей, в каком лагере отдыхали наши дети в 2022 году. Зачем им эта информация? То есть, у них даже за прошлый год анализа нет? А про выделенные бюджеты на 2023 год вообще никто не знает. У меня один ребенок в 5 классе, и за все время обучения у нас ни разу не собирали информацию о том, в каких лагерях отдыхали", - говорит многодетная мама, глава сообщества многодетных матерей Жумагуль Тажибекова.
По летним загородным лагерям тоже есть вопросы, как у родителей, так и у экспертов.
Так, по информации заместителя председателя областного совета Клары Летниковой, из 14 детских лагерей близ Алматы, только три подали документы на участие в тендере по размещению детей из социально уязвимых слоев населения.
"Отказались многие, потому что в этом году на одного ребенка в день выделяется 10,5 тысяч тенге, на ребенка с особыми образовательными потребностями 20 тысяч тенге. Пару лет назад этого вполне хватало, сейчас, когда резко выросли цены на продукты, этих средств недостаточно. Отказались те лагеря, у которых есть бассейн, потому что предлагаемая сумма не покрывает их затраты. А те, что подали документы на тендер, находятся в 50 километрах от Алматы, не каждый ребенок перенесет длинную дорогу", - отмечает Летникова.
В этом году 3 500 алматинских детей из социально уязвимых слоев населения охватят летним отдыхом в загородных лагерях, из них 1 198 детей получат республиканскую квоту и отправятся в детские лагеря в Алматы, Щучинска, Конаева и Туркестана. При этом только в школах Алматы зарегистрировано 18 120 учащихся из числа детей социально уязвимых категорий.
"А куда мы отправим остальных детей из семей, относящихся к социально уязвимым? Опять, как получится — улица, двор и так далее?", - сетует Клара Летникова.
Что касается платных лагерей, то и здесь есть проблема - цена. Подбирая лагерь, родители выбирают те, где услуги дешевле, при этом закрывая глаза на сервис.
Кто защитит детей?
Как показывает практика, сегодня досуг в детских лагерях нельзя назвать полностью безопасным. Так, на заседании Общественного совета Алматы было озвучено, что в 2022 году в детских лагерях совершались преступления против половой неприкосновенности детей, три лагеря работали без документов, кроме того, некоторые не охваченные детскими лагерями школьники на каникулах совершали правонарушения.
Прокуратура Алматы выяснила, что в 2022 году пришкольные лагеря посетили только 15,5 тысяч детей вместо 40 тысяч запланированных, и связано это с тем, что администрация школ либо не организовывала пришкольные лагеря, ссылаясь на отказы родителей, либо вместо проведения запланированных мероприятий отправляла детей в ТРЦ. Также руководители школ не интересовались мнением родителей о предлагаемом графике работы пришкольных лагерей. При этом в прокуратуре сообщили, что по всем этим фактам нарушения уже устранили, а виновных наказали.
Независимые эксперты отмечают, что ситуация в детских лагерях Алматы и других областях действительно не идеальная. Вопрос досуга на время каникул остается не до конца решенным и для особенных детей.
Руководитель кризисного центра Зульфия Байсакова опасается, что из планов акимата могли выпасть некоторые категории детей, нуждающихся в поддержке.
"Меня беспокоит, попадают ли дети из Центра поддержки семьи, бывшего Центра адаптации несовершеннолетних, под категорию социально уязвимых или особенных детей. К тому же, в пришкольных лагерях дети с инвалидностью не участвуют", - говорит Байсакова.
Общественный деятель Марианна Гурина отмечает, что детские лагеря в их нынешнем виде, как пришкольные, так и загородные, не очень интересны детям.
"Программа досуга должна быть разнообразной, интересной для детей. Также вопрос по питанию, школы просят детей приносить с собой бутерброды. Ведь можно и в кафе обеды организовывать, предварительно проверив все на безопасность. Тогда желающих будет больше. Время работы пришкольных лагерей можно тоже увеличить, чтобы родители знали, что дети в лагере под присмотром, полезно и весело проводят время не до 12 или 15 часов, а до окончания рабочего дня. И нужно решать вопрос дефицита загородных лагерей, многие за 30 лет либо закрылись, либо перепрофилированы или просто пустуют", - сказала Гурина.
Выход — есть
До начала летнего сезона, акимат обещает принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации 2022 года, но успеют ли городские власти сделать это, пока не понятно. Ведь целый блок вопросов предстоит решить на республиканском уровне.
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова признает, что в стране есть проблема низкого охвата детей летними лагерями. Она сообщила, что в первую очередь услугами обеспечат детей из социально уязвимых слоев населения. На это акиматами выделено свыше 5 миллиардов тенге. Усилят и безопасность в детских лагерях, для этого будут внесены изменения в ряде законов.
"В связи с мораторием на проверку бизнеса, органы лишены возможности проверять детские оздоровительные лагеря, в том числе по условиям проживания детей, так как лагеря частные, и относятся к субъектам предпринимательства. Для решения проблемы Минпросвещения приняло меры по охране прав детей и обеспечения безопасности. Наш Комитет вносит изменения уже в июне этого года в два закона: "Об образовании", и "О порядке разрешительный уведомлений в части уведомления о начале или прекращении деятельности оздоровительных лагерей для несовершеннолетних". Благодаря этому мы сможем создать электронный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечив прозрачность их деятельности. Также поправки затронут оценку степени риска и проверочные листы в области защиты прав ребенка, то есть, будет разрешен профилактический контроль с посещением субъекта не только по жалобам, но и систематически. Также будет дополнен 285-й приказ, главой о порядке работы детских лагерей", - сказала Насымжан Оспанова.
Как бы там ни было, все заинтересованные стороны, республиканские и местные власти обещают сделать все, чтобы дети на предстоящих каникулах отдохнули в летних лагерях без происшествий. Свою лепту планируют внести общественники и волонтеры, которые также будут отслеживать работу лагерей и своевременно оповещать общество в случае нарушений.
-
Trend news
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 15:24 497
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 14:32 552
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 12:58 430
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 11:34 419
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 1378
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1020
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 1219
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 1135
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 1551
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 1058
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 1285
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 1666
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 1490
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1190
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 5215
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 1475
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 1590
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1625
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1713
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1769
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1650
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1831
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9451
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2776
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2297
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1885
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2020
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 2930
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1990
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1975
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2886
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1969
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 2328
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2139
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2672
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2298
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2360
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2160
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21914
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2037
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2316
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13116
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2005
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2947
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2743
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3106
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2704
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10155
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2973
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2536
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 4046
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3561
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2610
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2336
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2359
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2695
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2886
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2507
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3483
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3982
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2725
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2982
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2991
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 3440
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3878
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 19314
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4025
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2973
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 3141
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3424
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 3344
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2908
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 6071
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2846
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2890
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14748
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 3412
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2837
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2988
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 3153
-
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 15:33 360
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 11:52 399
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 10:43 479
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 758
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 763
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 655
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 715
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 875
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 989
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1134
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 1189
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1430
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1428
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2470
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2173
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2162
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2365
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2375
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2243
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2078
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3317
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2146
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2268
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2684
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2464
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2672
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2330
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2844
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2453
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2741
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2429
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2527
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4025
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2840
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3010
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3297
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3605
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3676
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4111
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4641
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3957
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4291
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4259
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4622
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4432
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4338
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4548
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4804
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4719
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6309
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5450
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5713
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5765
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6499
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5552
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5450
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5651
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8954
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6011
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6101
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5565
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5801
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5184
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5445
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5749
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6667
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5558
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5499
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5753
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5305
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6373
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 5178
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5771
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6479
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5925
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5464
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5898
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5831
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5572
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5849