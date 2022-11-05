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Айнур Тулешова Сегодня, 11:00
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Фото: Айнур Тулешова

Кызылординские школьники сажают овощи на уроках биологии и продают их школьной столовой

Уроки биологии проходят прямо в теплице.

Учащиеся средней школы №261 имени Сералы Лапина в Кызылорде занимаются выращиванием бахчевых культур в теплице при учебном заведении. Общая площадь конструкции составляет 200 квадратных метров. По словам педагогов, теплица помогает улучшить практические знания школьников и приучает их к труду. Сейчас юные ботаники уже приступили к сбору урожая, передаёт корреспондент Baigenews.kz.

Сладкая морковка, ароматные помидоры и хрустящие огурцы. В этом году урожай теплицы радует педагогов и самих школьников. Также спелые арбузы, дыни, свёкла и редиски готовы к употреблению. Школьная теплица была построена в начале прошлого года, идея принадлежит директору образовательного учреждения. Сейчас лабораторные занятия по биологии проводятся здесь. Школьникам нравится работать в теплице. Они помогают педагогам сеять семена и ухаживать за саженцами. 

"Мы два раза в год сажаем бахчевые культуры: в начале августа и в марте. Сейчас уже собираем урожай. В качестве эксперимента посадили брокколи, результатами довольны. Продукты реализуем в школьную столовую, на вырученные средства приобретаем семена. Во время выращивания овощей используем  только органические удобрения. Это позволяет сохранить природный вкус плода", - говорит учитель биологии Шымболат Бисенов.

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Температура в теплице составляет 15-25 градусов. Есть восемь рядов для посадки саженцев, применяется технология капельного полива. Ученик девятого класса Галым Мардан свободное время проводит в теплице. Подростку нравится помогать учителям и самому учиться бахчеводству.

"Здесь я многому учусь, применяю теоритические знания на практике. Стал разбираться в сортах семени, знаю как нужно правильно давать удобрение растению. В будущем хочу заняться выращиванием бахчевых культур. Думаю навыки, которые я приобретаю сейчас, мне очень помогут", - делится ученик.

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В целом, школа идёт в ногу со временем. Здесь помимо теплицы применяются  технология - гидропоника. То есть растения выращиваются на искусственных средах без почвы. По словам руководителя образовательного учреждения, школьники с большим интересом относятся к современным технологиям. 

"Действительно идея создания теплицы принадлежит мне. Мой отец всю жизнь работал агрономом. Я хорошо знаю тонкости этого дела. Власти поддержали наши начинания, теперь теплица стала источником дополнительного знания. Сейчас в нашей школе учатся 2233 ребят. В здание функционирует 32 камер видеонаблюдений. С помощью ветрогенератора получаем электроэнергию. Также есть солнечные батареи, выработанная энергия тратится на освещение здания", - отметила директор школы Карлыгаш Абдрахманова.

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#образование #теплица #школьники
Айнур Тулешова Журналист
Сегодня, 11:00
204
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