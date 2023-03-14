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pixabay.com Сегодня, 18:12
204
Сегодня, 18:12
204
Фото: pixabay.com

Курс доллара вырос в Казахстане

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 458,96 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс вырос на 2,51 тенге, за месяц - на 6,63 тенге.

Курс евро составил 490,35 тенге, российского рубля - 6,11 тенге.

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#доллар #валюта #финансы #KASE
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:12
204
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