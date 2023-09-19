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Курс доллара превысил отметку 471 тенге в Казахстане

Сегодня, 18:06
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги инструментами рынка иностранных валют. Средневзвешенный курс доллара по их итогам составил 471,37 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс вырос на 1,59 тенге, за месяц - на 18,97 тенге.

Курс евро составил 503,93 тенге, рубля - 4,89 тенге, юаня - 64,52 тенге.

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