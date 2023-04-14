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Курортный край без дорог и воды: сельчане записали обращение к президенту РК Сегодня, 12:44
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Сегодня, 12:44
114

Курортный край без дорог и воды: сельчане записали обращение к президенту РК

Новый автобан отрезал от трассы курортный посёлок Торангалык в Карагандинской области. Дорогу строили для развития туристического бизнеса. Но люди недоумевают, какой турист поедет в эти края, если дорога проходит мимо, передаёт BaigeNews.kz.

Люди записали видеообращение к президенту Казахстана. В нём они рассказали, что уже 27 лет из кранов в их домах не течёт вода. Её им привозят на водовозах и продают по три тенге за литр. К таким неудобствам казахстанцы привыкли. Но появилась новая проблема. 

"Чтобы попасть в посёлок, придётся объезжать 15 километров. Нас и так здесь бросили. У нас нет таких средств кататься. Какое развитие туристического бизнеса, если дорога проходит мимо туристического посёлка", - сказал один из обратившихся. 

Ситуацию прокомментировали в компании "КазАвтоЖол". Там сообщили, что 5 апреля совместно с главой ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" и акимом Актогайского района осуществили комиссионный выезд в Торангалык и провели встречу с инициативной группой жителей. На ней люди подняли вопрос отсутствия поворота к селу с автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы". 

"Жителям села даны разъяснения, что проектно-сметной документацией предусмотрено примыкание (съезд) в село Торангалык на 1869 километре, а также две разворотные площадки на 1868-м и 1876-м километрах. Проект реконструкции участка дороги находится на стадии завершения, и данном этапе внесение в него изменения не представляется возможным", - пояснили в "КазАвтоЖоле". 

В компании отметили, что в 2016 году на стадии разработки проектно-сметной документации с местными жителями и частными предпринимателями проводились общественные слушания, проблемных вопросов тогда не имелось.

"Для окончательного решения вопроса жителей села со стороны Карагандинского областного филиала "НК "КазАвтоЖол" предложено дополнительно выполнить примыкание с правой стороны дороги в районе 1869 километра с последующим устройством проезда через имеющееся тюбинговое сооружение (размеры которого 4*2,5 м) и выходом на дорогу в сторону Торангылык. С предложенным вариантом жители села согласились", - сообщили в "КазАвтоЖол"

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Сегодня, 12:44
114
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