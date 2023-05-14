Курение уменьшает объём мозга — учёные

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В результате масштабного исследования учёные доказали, что табачный дым приводит к уменьшению объёма мозга человека, причём весьма существенно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на HiNews.

В среднем разница между курящими и некурящими людьми составляет более 7 кубических сантиметров.

Учёные провели масштабное исследование, в котором в общей сложности приняли участие 28 тысяч человек. Исследователи проанализировали данные о размерах мозга, которые хранились в Британском биобанке. Это крупное хранилище, в котором содержится информация о здоровье генетических данных большого количества жителей Великобритании.

Кроме того, исследователи провели опрос относительно вредной привычки. Он проводился в два этапа. Вначале людей опрашивали с 2006 по 2010 год, а затем повторно интересовались вредной привычкой с 2012 по 2013 год. Во время повторного опроса его участникам была сделана магнитно-резонансная томографией (МРТ), которая позволила визуализировать мозг и оценить его объём.

"Как показало исследование, у людей, которые ежедневно курили, мозг был в среднем меньше на 7,1 кубических сантиметра по сравнению с теми, кто вообще никогда не курил. При этом выяснилось, что у них на 5,5 кубических сантиметров меньше серого вещества головного мозга, которое содержит нейроны и другие важные клетки. Кроме того, на 1,6 кубических сантиметров уменьшен объём белого вещества, которое содержит "изолированные провода", соединяющие нейроны между собой", — отмечают исследователи.

В ходе исследования ученые также выяснили, что на объём серого вещества влияет интенсивность курения. Это один из факторов, доказывающий, что именно вредная привычка приводит к уменьшению объёма мозга. Каждая дополнительно выкуренная пачка в год (условная мера, равная выкуриванию ежедневно одной пачки сигарет) уменьшает объём серого вещества на 0,15 сантиметров кубических.

Но, что самое интересное, интенсивность курения не влияет на объём белого вещества. То есть его объём всегда уменьшен одинаково, независимо от того, сколько сигарет в день выкуривает курильщик. Об этом ученые сообщают в своем исследовании, опубликованном в базе данных препринтов medRxiv.

Ученые также уделили внимание генетическим данные участников, чтобы выяснить, могут ли гены, влияющие на риск курения, влиять и на объём мозга. Как выяснилось, генетика не имеет к этому отношения. Кроме количества выкуренных сигарет, никакие другие факторы не влияют на объём серого вещества.

Один из самых важных вопросов, который возникает из всего вышесказанного — можно ли вернуть объем мозга, бросив курить? Исследование показало, что у людей, которые не курят более года, объем мозга больше на 0,09 кубических сантиметров по сравнению с теми, кто продолжает курить.

С одной стороны, это хорошая новость, так как объем мозга способен восстанавливаться. Но, с другой стороны, прирост объёма происходит очень медленно. Кроме того, вполне возможно, что объём восстанавливается не полностью. Однако на этот счет пока еще нет исследований. Не исключено, что восстановление зависит от стажа курения, как в случае с лёгкими, которые не восстанавливаются полностью у людей с большим стажем курения.