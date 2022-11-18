Куда могут обратиться за помощью освободившиеся из мест лишения свободы в Алматы

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В Алматы при управлении занятости и социальных программ функционирует Центр социальной адаптации "Пана". В отделе по работе с медико-социальными учреждениями акимата города сообщили, что охват услуг получателей в центре составил 837 человек, из них 126 человек – это бывшие осуждённые, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По состоянию на 14 ноября 2022 года охват услуг получателей в Центре составил 837 человек. В среднем 150-160 человек в день, что составляет 80-85 процентов наполняемости. Общее количество обратившихся лиц из числа осуждённых в Центр – 126 человек. Из мест лишения свободы - 19 человек, из них: состоявшие на учёте службы пробации – девять человек, лица, ранее судимые - 98 человек", - проинформировали в акимате.

Центр предназначен для круглосуточного временного проживания или временного нахождения совершеннолетних лиц, не имеющих определённого места жительства, освободившихся или состоящих на учёте в службе пробации уголовного-исполнительной инспекции нуждающихся в оказании специальных услуг. Так, обратившиеся могут оставаться в учреждении до одного года, или же находиться в центре только в определённое время, к примеру, в ночное время суток. Учреждение рассчитано на 180 койко-мест.

Центр был создан решением акима города от 18 января 2000 года "О создании в городе Алматы Дома ночного пребывания лиц без определённого места жительства".

В центре могут помочь с восстановлением утраченных документов, трудоустройством, регистрацией по месту жительства, обзорной рентгенографией и оказать психологическую и юридическую консультации. К слову, силами центра 26 горожанам удалось устроиться на постоянную работу.