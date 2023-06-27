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bogatyr.kz Сегодня, 12:14
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Сегодня, 12:14
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Фото: bogatyr.kz

Крупные хищения денег выявили на предприятии "Богатырь-Көмір"

В угледобывающем предприятии "Богатырь-Көмір" выявили крупные хищения на системной основе, передает BaigeNews.kz. Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых на общую сумму 830 миллионов тенге. 

"Установлено, что подозреваемый в сговоре с приемочной комиссией ТОО "Богатырь-Көмір" на системной основе в период 2020-2022 гг. совершали хищения денежных средств данного предприятия. Указанными действиями, государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

По факту ведется досудебное расследование.

Для справки: 50% доли капитала ТОО "Богатырь-Көмір" принадлежит национальной компании Фонду "Самрук-Казына".

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Сегодня, 12:14
275
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