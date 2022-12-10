Крупную партию марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области

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Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в хранении наркотиков, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента задержали подозреваемого, жителя Сарыагашского района. Во время обыска в его доме полицейские изъяли три полиэтиленовых пакета с содержимым, похожим на наркотическое вещество.

При проверке выяснилось, что подозреваемый взял наркотики у знакомого в Келесском районе. По поступившей информации оперативники сразу же приняли меры. В доме жителя Келесского района провели дальнейшие обысковые мероприятия. В результате полицейские обнаружили у подозреваемого пять полиэтиленовых пакетов и мешок с содержимым, похожим на наркотическое средство.