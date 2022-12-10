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скриншот с видео Сегодня, 12:06
317
Сегодня, 12:06
317
Фото: скриншот с видео

Крупную партию марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в хранении наркотиков, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz. 

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента задержали подозреваемого, жителя Сарыагашского района. Во время обыска в его доме полицейские изъяли три полиэтиленовых пакета с содержимым, похожим на наркотическое вещество. 

При  проверке выяснилось, что подозреваемый взял наркотики у знакомого в Келесском районе. По поступившей информации оперативники сразу же приняли меры. В доме жителя Келесского района провели дальнейшие обысковые мероприятия. В результате полицейские обнаружили у подозреваемого пять полиэтиленовых пакетов и мешок с содержимым, похожим на наркотическое средство. 

"Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Наркотические средства оказались марихуаной общим весом около 10 килограммов.  Данные факты зарегистрировали по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".  В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в полиции.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#наркотики
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:06
317
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