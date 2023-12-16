Крупнейшие розничные сети в США запретили продажу арбизов

Amazon, Target и Walmart объявили, что прекратят продажу водяных шариков арбиз на фоне сообщений о травмах и смертях детей, которые их проглотили или засунули в нос или уши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АBC-News.

Хотя водяные шарики, которые часто продаются как сенсорные игрушки и игрушки для детей с нарушениями развития, на первый взгляд, кажутся безвредными, маленькие шарики, изготовленные из полимеров, могут быть опасными. По данным Национального столичного токсикологического центра, под воздействием жидкостей они могут "увеличиваться до размеров теннисного мяча", что примерно в 150-1500 раз превышает их первоначальный размер.

Представитель Amazon подтвердил изданию "Доброе утро, Америка", что компания обновила свою политику в отношении арбизов для сторонних продавцов и намерены проверять списки магазинов, где продаются такие товары.

"В интересах безопасности Amazon больше не разрешает продажу водяных шариков, предназначенных для детей, в том числе в качестве игрушек, художественных принадлежностей или для сенсорных игр", — говорится в заявлении.

Компания Target, которая ранее продавала детские наборы для игры с водяными шариками, отозванный в сентябре, также заявила, что прекратит продажу арбизов в магазинах и на соих онлайн-площадках для детей младше 12 лет.

Walmart также заявила, что уберет водяные шарики с полок магазинов и со своего веб-сайта.