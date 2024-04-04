Крокодила не пустили из России в Казахстан

В пункте пропуска Орск они проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии - 1,8 метра.

За рулем транспортного средства находился житель Ростовской области. У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт.

Согласно документу, крокодила зовут Бакс. Мужчина приобрёл его в 2009 году.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам статьи 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров).

Крокодил будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.