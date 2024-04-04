Крокодила не пустили из России в Казахстан
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Российские таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан живого крокодила по кличке Бакс, передаёт BaigeNews.kz.
В пункте пропуска Орск они проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии - 1,8 метра.
За рулем транспортного средства находился житель Ростовской области. У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт.
Согласно документу, крокодила зовут Бакс. Мужчина приобрёл его в 2009 году.
Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам статьи 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров).
Крокодил будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.
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