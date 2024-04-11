Кризис в акушерстве или почему молодые кадры уходят в индустрию красоты

В Казахстане, где наблюдается ежегодный рост рождаемости, при сохранении текущей тенденции через несколько лет может возникнуть серьезный дефицит акушерок. Сегодня их готовят только средние специальные учебные заведения, закончив которые молодые специалисты предпочитают работать не по профессии, а в быстрорастущей индустрии красоты. Министерство здравоохранения уже начало разработку мер для привлечения новых акушерских кадров и предупреждения оттока действующих. Этот вопрос обсуждался на І международном конгрессе специалистов акушерского дела РК, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

"Молодые специалисты не задерживаются"

По данным Минздрава, в Казахстане в медорганизациях работают 8116 акушеров. Из них в роддоме – 3180, в первичной медико-санитарной помощи – 3700, в городе – 4243 и на селе – 1815. Ежегодно они оказывают медицинскую помощь около 500 тысячам женщин.

Потребность в акушерах в настоящее время составляет 300 человек. Самый большой дефицит по Казахстану наблюдается в Карагандинской (54) и Костанайской (39) областях, говорит главная внештатная акушерка РК при Минздраве Зура Бексултанова.

"В 26 колледжах страны обучаются сейчас 2811 акушерок. Выпуск на 2024 года составит 916 акушерок. Это не закроет весь дефицит. Все равно имеется дефицит акушерок. Выпускаемые колледжами акушерки не работают. Большинство уходит в индустрию красоты, кто-то по семейным обстоятельствам, но молодые специалисты не задерживаются", – говорит Зура Бексултанова.

Средний возраст акушерок по Казахстану – 35-60 лет. В сельских населённых пунктах работают в основном специалисты пенсионного и предпенсионного возраста.

"Нагрузка в послеродовых стационарах на одну акушерку может доходить до 30-40 пациентов за день, в родильном зале – одна акушерка на пять рожениц, хотя мы должны идти к международному стандарту 1:2", – говорит главная внештатная акушерка РК.

Как рожают на севере и юге Казахстана

Надо отметить, что соотношение акушерок к беременным в родах почти соответствует международным стандартам, то есть 1:2, в Акмолинской области, и далеко ушло от этого эталона в Туркестанской области, которая по уровню рождаемости лидирует среди регионов Казахстана.

Главная внештатная акушерка Акмолинской области Анна Шеренговская отмечает, что нагрузка на акушеров региона составляет 4500-4800 родов в год.

"На одну акушерку у нас в среднем приходится 2-3 женщины. В среднем за сутки 12-17 родов по всей области, это очень маленькая рождаемость. В этом месяце вообще была очень маленькая рождаемость: в сутки 7 родов. Максимальное количество родов за сутки было два года назад – 22-23", – говорит Анна Шеренговская.

По её словам, в регионе молодых кадров среди акушеров очень мало.

"Мы запрашиваем с колледжа акушерок. Девочки проходят госпрактику, но буквально месяц-два отработают и уходят. В основном все уходят работать в бьюти-индустрию", – говорит главная внештатная акушерка Акмолинской области.

Противоположная ситуация в густонаселённой Туркестанской области. Главная внештатная акушерка этого региона Райкуль Акбалаева посвятила акушерскому делу 28 лет. Её супруг тоже медик по профессии и выбрал редкое для мужчин направление – акушер.

"Из-за того, что у нас очень много родов, на одну акушерку две роженицы у нас никак не получается. На акушеров в Туркестанской области идёт очень большая нагрузка – 1:10", – говорит Райкуль Акбалаева.

По её словам, в последнее время в регионе увеличилось число сложных родов, число юных рожениц, а также женщин, которые решают родить в зрелом возрасте. Она напомнила, что в 2023 году 54-летняя жительница Ордабасинского района родила сына, её супругу – 64 года.

Как оказалось, молодые специалисты в Туркестанской области охотно идут работать акушерами.

"В других областях говорят, что после колледжа не идут работать акушерами из-за низкой зарплаты. А у нас в Туркестанской области наоборот. После колледжа молодежь стремится попасть в родильные дома и работает", – рассказывает Райкуль Акбалаева.

Как привлечь кадры

Главная внештатная акушерка РК Зура Бексултанова отмечает, что проблему кадров в акушерском деле нужно решать в трёх направлениях – клиническая практика, образование и наука.

"В клинической практике нужно расширить зоны влияния акушерок, то есть делегировать некоторые функции от врача к акушеркам. И обязательно должна быть практика, основанная на доказательствах. В образовании должно быть непрерывное обучение и получение высшего образования. И акушеры должны заниматься наукой, конечно же: участвовать в конгрессах, конференциях, проводить исследования, пересматривать стандартные операционные процедуры", – считает Зура Бексултанова.

Выступая на конгрессе, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о начатой работе по внедрению бакалавриата акушерского дела. Планируется запустить специальную программу в медколледжах для подготовки акушерок ПМСП и родильных домов, а также обеспечить соотношение "одна акушерка к двум беременным в родах", как это прописано в международных требованиях.

По оценкам ВОЗ, медсестры и акушерки составляют почти половину от общего числа работников здравоохранения во всём мире. ВОЗ рекомендует расширять возможности их профессиональной подготовки, что позволит им добиваться достойных условий труда.

Фото: благотворительный фонд AYALA