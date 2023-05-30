Критическим назвали состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны

Состояние аэродромных покрытий международного аэропорта в Астане критическое, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

Он подчеркнул, что ненадлежащее состояние аэродромных покрытий является сдерживающим фактором развития и напрямую влияет на безопасность полётов.

"Действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию 20 лет назад, в 2003 году. До настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий. Их состояние на сегодняшний день является предельно критическим, так как просрочено уже два межремонтных срока. В этой связи разработана проектно-сметная документация по проекту "Капитальный ремонт и модернизация инфраструктуры аэропорта Астаны" и получено положительное заключение РГП "Госэкспертиза", - сообщил он.

В этой связи для ремонта готовят документацию для формирования бюджетной заявки.

"Осуществляется подготовка документации для формирования бюджетной заявки. Стоимость I этапа 11,5 миллиарда тенге – капитальный ремонт ВПП. Стоимость II этапа 8,8 миллиарда тенге – капитальный ремонт рулежной дорожки, магистральной рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы аэродрома", - уточнил Карабаев.

Для ускорения работы министерство ведёт переговоры с Минфином.

Кроме того, по его словам, затянулось строительство нового терминала аэропорта Шымкент.

"Срок ввода в эксплуатацию был определен на первое полугодие 2020 года. Однако из-за ряда причин, связанных с судебными разбирательствами и с несвоевременным выделением земельного участка процесс строительства ведется уже более четырёх лет", - сказал он.

В связи с этим он поручил акимату Шымкента в текущем году принять все необходимые меры по завершению проекта, а именно ускорить проведение экспертизы оценки и провести процедуры по передаче земельного участка.