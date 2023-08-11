Криштиану Роналду грозит арест в Саудовской Аравии

Нападающему команды "Аль-Насра" Криштиану Роналду грозит наказание за то, что он перекрестился после забитого гола в полуфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на italy24.press.

В Саудовской Аравии, где сейчас выступает португалец, запрещены жесты, связанные с христианством. Идущего против правил обвиняют в религиозном прозелитизме - попытке обратить других в свою веру.

Ранее экс-игрока "Аль-Насра" Хуана Пабло Пино арестовывали за то, что он находился в торговом центре в рубашке, из под которой была видна татуировка в изображением Иисуса.