Кражами платёжных терминалов промышляли кызылординцы

Фото: polisia.kz

Четверых кызылординцев подозревают в кражах платёжных терминалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступления совершены в мае и в начале июня. В полицию обратились владельцы аптеки и магазина, сообщившие, что два принадлежащих им терминала похищены неизвестными.

Задержаны все подозреваемые, ими оказались жители областного центра в возрасте 36-39 лет. Двое из них водворены в ИВС, остальные под "подпиской о невыезде". Вещественные доказательства изъяты.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Подсчитывается материальный ущерб.

Полицейские проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.