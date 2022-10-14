Красоты Родины через объектив National Geographic Qazaqstan

Фото: BaigeNews.kz

В ТРЦ Mega Silk Way открыли фотовыставку по итогам экспедиций Explore Jana Qazaqstan, передает BaigeNews.kz.

С мая по сентябрь команда Explore Jana Qazaqstan совместно с редакцией National Geographic Qazaqstan при поддержке Samsung Kazakhstan провела пять экспедиций по регионам Казахстана, в том числе по Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областям.

Основная цель поездок - популяризация туристических регионов через объективы видеокамер и фотоаппаратов лучших казахстанских фотографов, журналистов, а также придание импульса дальнейшему развитию внутреннего туризма в Казахстане.

В экспедициях сделаны более 3500 фотографий, из них редакция National Geographic Qazaqstan отобрала 30 работ для выставки.



“Мы проехали свыше 10 000 километров, сделали свыше 3500 фотографий. Выставка продлится до 14 ноября. Проделана огромная работа, и я призываю всех казахстанцев принять активное участие в изучении страны вместе с нами”, - сказал представитель National Geographic Qazaqstan Нурсултан Садвакасов.

В эспедициях принимали участие не только фотографы, видеографы, мобилографы National Geographic Qazaqstan, но и казахстанские тревел-блогеры.

“Мы хотели показать казахстанцам, что в нашей стране существует много мест, которые стоит посетить и увидеть своими глазами. Наша страна полна прекрасными территориями, которые ещё не открыты. Но мы надеемся открывать их вместе во время наших новых экспедиций и показывать еще больше доступных мест нашим согражданам”. - сказал Нурсултан Садвакасов.



Кадры сделаны не на профессиональные фотоаппараты, как это принято, а на камеру сотовых телефонов Galaxy S22 Ultra, предоставленных партнёром экспедиции.

“Проделали большой объём работы. Мы сделали замечательный контент. Сложно не согласиться, что фотографии, снятые во время экспедиции, шикарны. Мы постарались выбрать лучшие снимки, которые бы впечатлили каждого. Белой завистью завидовал тем, кто побывал в экспедиции, потому что они смогли посетить прекрасные места Казахстана”, - заявил представитель Samsung Kazakhstan Виталий Войшков.

В течении месяца у жителей и гостей столицы будет возможность насладиться кадрами незабываемой природы нашей необъятной страны!