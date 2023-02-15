Костанайская область просит у республики 17 млрд тенге на ремонт теплосетей

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Общая изношенность коммуникаций в регионе составила 57 процентов.

При этом подавляющее большинство сетей приходится на города Костанайской области, где коммуникации изношены в общем на 64 процента, передает корреспондент Baigenews.kz.

Регион имеет 810 км сетей теплоснабжения и, что интересно, в городе Рудном их протяженность даже больше, чем в областном центре. Причем, и трубы ТЭК в городе горняков в худшем состоянии, чем в Костанае. Здесь износ составляет 67 процентов, тогда как в областном центре – 64 процента. А вот в Аркалыке при протяженности сетей всего 34 км износ уже 87 процентов.

"Сейчас необходимо выделить значительные средства на разработку проектно-сметных документаций для того, чтобы выправить ситуацию. Мы видим, что творится по городу Рудному, по городу Аркалыку там, если можно так сказать, сети все "на тоненького". В любой момент авария может оставить без тепла очень большую территорию", - прокомментировал состояние тепловых сетей аким Костанайской области Кумар Аксакалов на одном из совещаний в регионе.

В управлении энергетики и ЖКХ сообщили, что в прошлом году реконструировано 19 км теплосетей. В этом году продолжается реализация пяти прошлогодних проектов общей сметной стоимостью 8,6 миллиардов тенге. Чтобы завершить их, выделен ещё миллиард тенге, что позволит проложить 4 км новых теплосетей.

"На уточнении республиканского бюджета с января этого года находятся девять проектов на сумму 17,1 миллиардов тенге в министерство индустрии и инфраструктурного развития, министерство нацэкономики и министерство энергетики РК. Реализация данных проектов позволит снизить износ сетей теплоснабжения в области с 57 до 55 процентов", - отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат Гапбасов.

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И пока ответа от министерств нет, в городе Рудном ситуация становится всё более критичной. Здесь с начала года произошли шесть аварий на тепломагистрали с отключением от отопления населения близлежащих микрорайонов. В начале февраля в городе объявили режим ЧС техногенного характера.

"Эта мера позволит нам оперативно реагировать на аварии. Имея юридическое обоснование, мы можем привлечь к устранению порывов силы и средства других служб, а также быстро закупить запасные части для ремонта. Сколько понадобится денег на устранение аварий, пока неизвестно, но они будут браться из бюджетного резерва на ликвидацию ЧС", - сообщил заместитель акима Рудного Азамат Искаков.

Последняя авария в городе Горняков произошла 9го февраля. Тогда из-за порыва на трубе диаметром 530 мм без отопления остались две школы, колледж, 24 многоэтажки и более 50 частных домов. Износ тепломагистрали, на которой случилась авария, составляет практически 100 процентов. Впервые её прорвало в середине января. Коммунальщики пустили резервную трубу, однако это не особо спасло ситуацию: порывы возникают в других местах магистрали. Гражданский активист Канат Кикбаев сообщил, что капитальный ремонт этих теплосетей был около 10 лет назад.

"Я знаю, о чём говорю, сам проработал долго время в Железорудной ТЭК мастером. Я просил тогда: дайте деньги на восстановительные работы, потому что износ сетей бешенный. Однако средства никто не выделил, а на этом участке, на котором постоянно случаются аварии, говорят, в рамках капитального ремонта положили трубы, бывшие в употреблении. Считаю, что это просто коррупция: кто-то хорошо обогатился за счёт ремонта", - считает Кикбаев.

В акимате Рудного от ответственности открестились, сообщив, что теплосети перешли в собственность государства только в 2019 году, а работы вёл частный владелец на свои средства. Однако подтвердили, что капитальная замена проблемной тепломагистрали действительно проводилась в 2013 году.

"Износ трубы сейчас достигает 100 процентов. Но здесь влияют особенности рельефа местности. Из-за того, что этот участок находится в низине, как бы в углублении, скапливаются сточные воды, и в связи с этим возможен повышенный коррозийный износ труб", - считает заместитель акима Рудного Азамат Искаков.

По словам и.о. обязанности акима Рудного Виктора Ионенко, город запросил у республики 11 миллиардов тенге на проекты по ремонту теплосетей, но минфин пока не торопится выделять средства. По информации управления энергетики и ЖКХ, кроме заявленных на 17 миллиардов проектов, дополнительно в этом году планируется получение государственной экспертизы на 12 проектов примерной стоимостью 16,8 миллиардов тенге. Планируется, что их реализуют в следующем году, что позволит снизить износ теплосетей на 3,6 процента.

При этом в Аркалыке, где большой износ сетей, масштабных аварий в этом году не было. Власти говорят, это потому что в прошлом году проведено техническое обследование всех сетей теплоснабжения.