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Костанайская область просит у республики 17 млрд тенге на ремонт теплосетей
Общая изношенность коммуникаций в регионе составила 57 процентов.
При этом подавляющее большинство сетей приходится на города Костанайской области, где коммуникации изношены в общем на 64 процента, передает корреспондент Baigenews.kz.
Регион имеет 810 км сетей теплоснабжения и, что интересно, в городе Рудном их протяженность даже больше, чем в областном центре. Причем, и трубы ТЭК в городе горняков в худшем состоянии, чем в Костанае. Здесь износ составляет 67 процентов, тогда как в областном центре – 64 процента. А вот в Аркалыке при протяженности сетей всего 34 км износ уже 87 процентов.
"Сейчас необходимо выделить значительные средства на разработку проектно-сметных документаций для того, чтобы выправить ситуацию. Мы видим, что творится по городу Рудному, по городу Аркалыку там, если можно так сказать, сети все "на тоненького". В любой момент авария может оставить без тепла очень большую территорию", - прокомментировал состояние тепловых сетей аким Костанайской области Кумар Аксакалов на одном из совещаний в регионе.
В управлении энергетики и ЖКХ сообщили, что в прошлом году реконструировано 19 км теплосетей. В этом году продолжается реализация пяти прошлогодних проектов общей сметной стоимостью 8,6 миллиардов тенге. Чтобы завершить их, выделен ещё миллиард тенге, что позволит проложить 4 км новых теплосетей.
"На уточнении республиканского бюджета с января этого года находятся девять проектов на сумму 17,1 миллиардов тенге в министерство индустрии и инфраструктурного развития, министерство нацэкономики и министерство энергетики РК. Реализация данных проектов позволит снизить износ сетей теплоснабжения в области с 57 до 55 процентов", - отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат Гапбасов.
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И пока ответа от министерств нет, в городе Рудном ситуация становится всё более критичной. Здесь с начала года произошли шесть аварий на тепломагистрали с отключением от отопления населения близлежащих микрорайонов. В начале февраля в городе объявили режим ЧС техногенного характера.
"Эта мера позволит нам оперативно реагировать на аварии. Имея юридическое обоснование, мы можем привлечь к устранению порывов силы и средства других служб, а также быстро закупить запасные части для ремонта. Сколько понадобится денег на устранение аварий, пока неизвестно, но они будут браться из бюджетного резерва на ликвидацию ЧС", - сообщил заместитель акима Рудного Азамат Искаков.
Последняя авария в городе Горняков произошла 9го февраля. Тогда из-за порыва на трубе диаметром 530 мм без отопления остались две школы, колледж, 24 многоэтажки и более 50 частных домов. Износ тепломагистрали, на которой случилась авария, составляет практически 100 процентов. Впервые её прорвало в середине января. Коммунальщики пустили резервную трубу, однако это не особо спасло ситуацию: порывы возникают в других местах магистрали. Гражданский активист Канат Кикбаев сообщил, что капитальный ремонт этих теплосетей был около 10 лет назад.
"Я знаю, о чём говорю, сам проработал долго время в Железорудной ТЭК мастером. Я просил тогда: дайте деньги на восстановительные работы, потому что износ сетей бешенный. Однако средства никто не выделил, а на этом участке, на котором постоянно случаются аварии, говорят, в рамках капитального ремонта положили трубы, бывшие в употреблении. Считаю, что это просто коррупция: кто-то хорошо обогатился за счёт ремонта", - считает Кикбаев.
В акимате Рудного от ответственности открестились, сообщив, что теплосети перешли в собственность государства только в 2019 году, а работы вёл частный владелец на свои средства. Однако подтвердили, что капитальная замена проблемной тепломагистрали действительно проводилась в 2013 году.
"Износ трубы сейчас достигает 100 процентов. Но здесь влияют особенности рельефа местности. Из-за того, что этот участок находится в низине, как бы в углублении, скапливаются сточные воды, и в связи с этим возможен повышенный коррозийный износ труб", - считает заместитель акима Рудного Азамат Искаков.
По словам и.о. обязанности акима Рудного Виктора Ионенко, город запросил у республики 11 миллиардов тенге на проекты по ремонту теплосетей, но минфин пока не торопится выделять средства. По информации управления энергетики и ЖКХ, кроме заявленных на 17 миллиардов проектов, дополнительно в этом году планируется получение государственной экспертизы на 12 проектов примерной стоимостью 16,8 миллиардов тенге. Планируется, что их реализуют в следующем году, что позволит снизить износ теплосетей на 3,6 процента.
При этом в Аркалыке, где большой износ сетей, масштабных аварий в этом году не было. Власти говорят, это потому что в прошлом году проведено техническое обследование всех сетей теплоснабжения.
"Разработана проектно-сметная документация, которая включает в общей сложности три этапа. Начало реализации первого этапа запланировано в текущем году, оставшиеся два этапа будут проведены до конца 2026 года. Но это при условии должного финансирования, требуется 12,5 миллиардов тенге. По итогам реализации всех трех этапов вопрос снижения износа сетей теплоснабжения города Аркалык будет снят", - сообщил руководитель управления энергетики Алмат Гапбасов.
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