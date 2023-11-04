Корвалол, зелёнка и йод могут подорожать в Казахстане

С 1 января 2024 года реализация неденатурированного этилового спирта для производства лекарственных средств и медицинских изделий будет облагаться акцизом в размере 600 тенге за литр 100% спирта, спиртовые настойки – в размере 2 550 тенге за литр 100% спирта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Атамекен.

По словам управляющего директора — директора департамента медицинских услуг Нацпалаты "Атамекен" Назгуль Кабдрахмановой введение акциза на этиловый спирт для производства лекарственных средств и медицинских изделий приведет к повышению цен на отечественную спиртсодержащую продукцию на 30-100%. Это такие препараты первой необходимости как йод, зеленка, ротокан, корвалол, меновазин, настойка валерианы, календулы и так далее. К примеру, цена настойки боярышника от производителя может вырасти со 191 тенге до 395 тенге за 100 миллилитров.

Тревогу бьют и отечественные производители. По их словам, введение акциза на этиловый спирт приведет к вытеснению отечественной спиртсодержащей продукции с рынка Казахстана, а также к снижению производственных мощностей и сокращению сотрудников.

"Включение акциза в закуп этанола приведет к 80% удорожанию нашей продукции. Соответственно мы сразу становимся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией производства стран Беларусь и Россия, которые не облагаются акцизами на спирт, и итак занимают доминирующее положение на рынке Казахстана. Неконкурентоспособная цена приведет к сокращению производства, а может и к банкротству. В компании работают 80 сотрудников. Мы будем вынуждены сократить половину персонала, так как дезинфицирующие средства на основе этилового спирта составляют 70% всего нашего объема реализуемой продукции", — говорит Нурлан Ережепов, директор ТОО "БО-НА".

Его поддерживает коллега — директор ТОО "Фармация 2010" Серик Куанышев. Предприниматель отмечает, что в настоящее время в его производстве задействовано от 100 до 140 рабочих. За каждого работника предприятие платит 9 видов налогов. В случае остановки производства, сотрудники останутся без работы, а бюджет недополучит деньги.

Между тем, исполнительный директор Ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФарМедИндустрия Казахстана" Гулдария Манакбаева отмечает, подорожание спиртсодержащей продукции скажется и на закупках медицинских организаций.

"В рамках ГОБМП поставляется около 30 наименований спиртсодержащих лекарственных средств и медицинских изделий. Это йод, салициловый спирт, повидон йод, этанолы и тому подобное. Введение акциза повлияет на цену в рамках закупа. В случае увеличения стоимости возникнет риск не закупа государством этих препаратов. Больницы останутся без этой продукции",— добавила спикер.

Стоит отметить, что данную норму в Налоговый кодекс приняли в декабре 2022 года. Ее введение не обсуждалось с представителями фармацевтической отрасли.

В настоящее время Национальная палата предпринимателей "Атамекен" проводит работу по возвращению нормы по освобождению от акциза на этиловый спирт для производства лекарственных средств и медицинских изделий.

Вопрос обсуждался на всех площадках. Проводится повторный анализ расчетов по расходам на спирт этиловый для производства лекарственных средств и медицинских изделий.

Однако, на сегодняшний день консенсус по решению вопроса не достигнут.