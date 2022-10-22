Корпус одного из санаториев сгорел в Акмолинской области

Фото: instagram.com/@aqmola_tjd

Крупный пожар потушили в Акмолинской области. Cгорел корпус санатория "Алмаз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Сигнал о ЧП экстренные службы получили в 15:35. Сначала на территории санатория загорелась отдельно стоящая котельная. Затем огонь перекинулся на соседнее трёхэтажное деревянное здание.

"В течение двух часов пожарным удалось локализовать огонь. Благодаря оперативным действиям пламя не перекинулось на другие корпусы. Пожар ликвидирован в 18:00. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС.

В ведомстве отметили, что сгоревшее здание эксплуатируется только в летнее время, оно было полностью деревянным.

Общая площадь пожара составила 294 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

На тушение возгорания выезжали 33 сотрудника ДЧС и 11 единиц техники.