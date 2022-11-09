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JOE Сегодня, 19:13
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Фото: JOE

Короля Карла III забросали яйцами в Великобритании

Короля Карла III и его супругу Камиллу забросали яйцами во время прогулки в Йорке. Инцидент попал на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Чета приехала в Йоркшир на открытие статуи Елизаветы II, первого памятника, установленного после её смерти.

Мужчину, бросавшего яйца в короля, задержала полиция. Он кричал: "Эта страна построена на крови рабов". Люди в толпе в ответ начали скандировать: "Боже, храни короля" и "Позор вам".

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#мировые новости #король Чарльз III #Великобритания
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:13
271
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