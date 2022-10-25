Король Великобритании продаёт скакунов своей матери

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У королевы Елизаветы II была настоящая страсть к лошадям и скачкам.

Король Великобритании Карл III решил продать 14 скакунов, унаследованных от своей матери Елизаветы II. Королева, заядлая наездница и любительница скачек, разводила лошадей в своей конюшне в Сандрингеме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News.

О продаже лошадей объявил аукционный дом Tattersalls в Ньюмаркете.

Среди лошадей, выставленных на аукцион — Лав Аффэйрз, принесший королеве победу на скачках в Гудвуде всего за пару дней до ее смерти.

Другой чемпион из конюшен королевы, выставленный на продажу, — скакун Джаст Файн, который победил на скачках в Лестере 4 октября.

Представитель аукциона Tattersall Джимми Джордж заявил, что в продаже лошадей нет ничего необычного и что королевских скаковых лошадей продавали каждый год.

"У королевы были свои племенные кобылы, она разводила скакунов и продавала их, нельзя же держать у себя всех, — объясняет Джордж. — Каждый год владельцы продают своих питомцев. Его Величество просто делает то, что делают владельцы".

По мнению Джорджа, продажа скакунов Елизаветы II на аукционе вовсе не означает конец связи королевской семьи со скачками.