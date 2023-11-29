Контракты на 18,4 млн долларов заключили Казахстан и Саудовская Аравия

В Эр-Рияде в рамках торговой миссии Казахстана прошел казахстанско-саудовский бизнес-форум. По итогам форума страны подписали 4 меморандума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

"В ходе бизнес-форума были организованы B2B площадки, где состоялись практические переговоры бизнес-сообщества КСА с казахстанскими компаниями. По итогам мероприятия, между казахстанскими и саудовскими компаниями в сферах агробизнеса, IT и коммуникационных технологий были подписаны 4 меморандума на сумму 18,4 млн долларов США", - сообщили в МИД.

Заместитель министра торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев ознакомил участников с торгово-экономическим потенциалом Казахстана и проводимой работой по расширению производственной базы казахстанской экономики. Он отметил, что казахстанские товаропроизводители могут поставлять на рынок Саудовской Аравии, крупнейшей страны Персидского залива, отечественную продукцию по 75 наименованиям.

По его словам, большими экспортными возможностями обладают предприятия металлургической и пищевой промышленности, в частности, мясной продукции, меда, муки и кондитерских изделий.

В свою очередь, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда Н. Аль-Раджхи, отметив, что Казахстан является важным партнером для Саудовской Аравии, полностью поддержал предложения казахстанской стороны по активизации двустороннего сотрудничества и заверил, что приложит все необходимые усилия для расширения имеющихся и налаживания новых контактов между бизнес-кругами РК и Королевства.

По данным ведомства, товарооборот между Казахстаном и Саудовской Аравией за 8 мес. 2023 года составил более 13 млн долларов США, что на 71,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе экспорт из РК в КСА вырос в 2 раза и составил 7,2 млн долларов США.