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kapital.kz Сегодня, 11:50
82
Сегодня, 11:50
82
Фото: kapital.kz

Контрафактные автозапчасти на один миллиард тенге выявили в Алматы

Контрафактные автозапчасти на один миллиард тенге выявили сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Автоэксперты отмечают, что такие товары не только быстро выходят из строя, но и несут опасность при использовании - некачественные запчасти могут сломаться в момент передвижения автомобиля и нанести непоправимый урон здоровью граждан.

"В этой связи обращаем ваше внимание на необходимость проверки приобретаемого товара на предмет качества и сертификации", - предупредили в департаменте.

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#автозапчасти #контрафакт
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:50
82
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