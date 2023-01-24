Контрафактные автозапчасти на один миллиард тенге выявили в Алматы

Фото: kapital.kz

Контрафактные автозапчасти на один миллиард тенге выявили сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Автоэксперты отмечают, что такие товары не только быстро выходят из строя, но и несут опасность при использовании - некачественные запчасти могут сломаться в момент передвижения автомобиля и нанести непоправимый урон здоровью граждан.