Контрабанду сигарет на 7 млн тенге обнаружили при осмотре грузовика в Жетысу

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В области Жетысу изъята нелегальная партия 10 тысяч пачек сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Сигареты без учетно-контрольных марок на сумму более семи миллионов тенге обнаружили при осмотре грузовика. Нелегальный товар изъяли и возбудили досудебное расследование в отношении лица по подозрению в перевозке подакцизных изделий без необходимых документов.

В данный момент происхождение сигарет устанавливается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.