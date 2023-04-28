Конференцию ТюркПА по миграционным вопросам предложил провести Кошанов

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов в Анкаре принял участие в ХІІ пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), передаёт BaigeNews.kz.

Тема заседания — "Парламентская дипломатия для справедливого мира: энергетика, миграция, продовольствие", сообщает пресс-служба мажилиса.

День начался с заседания совета ТюркПА, на котором встретились главы парламентов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции, входящих в организацию. Спикер мажилиса выразил благодарность турецкой стороне за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне.

В этом году ТюркПА исполняется 15 лет. В торжественной обстановке статус председательства в ТюркПА был передан от председателя кыргызского парламента главе турецкого парламента.

Затем состоялось пленарное заседание стран-членов ТюркПА. В нём, помимо делегаций, также приняли участие глава парламента Туркменистана и представитель парламента Венгрии, имеющего статус наблюдателя. Председатель Олий Мажлиса Сената Узбекистана принял участие в заседании в режиме онлайн.

Участники обсудили важные вопросы, касающиеся перспектив взаимодействия стран тюркского мира. Ерлан Кошанов отметил, что благодаря сотрудничеству, основанному на взаимном доверии и дружбе, укрепляется единство тюркских народов и растёт их авторитет в мировом сообществе.

"Полтора месяца назад в Анкаре состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств. Там главы государств приняли важные решения, направленные на дальнейшее укрепление взаимодействия между нашими братскими странами. И мы, парламентарии, должны объединить наши усилия для реализации этих решений", – сказал спикер мажилиса.

Делегаты также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сферах энергетики, миграции и продовольствия.

Ерлан Кошанов акцентировал внимание на важности усиления энергетической и продовольственной безопасности. Также глава казахстанского парламента предложил организовать специальную научно-практическую конференцию ТюркПА для развития сотрудничества в миграционной сфере.

Спикер мажилиса заявил, что Казахстан поддерживает дальнейшее развитие тюркской интеграции.

"В октябре этого года 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств пройдёт в Туркестане – священной колыбели тюркского мира. Считаю, что на нём нам необходимо совместно со всеми тюркскими объединениями принять план мероприятий по реализации программы "Видение тюркского мира – 2040", – сказал Ерлан Кошанов.

По итогам заседания участники приняли Анкаринскую декларацию. Следующее ХІІІ собрание ТюркПА запланировано в Азербайджане в 2024 году.