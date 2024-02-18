Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, несмотря на непогоду, буран и мороз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

В снегоуборочных работах с утра 17 февраля задействованы более 2,2 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,2 тыс. единиц спецтехники. За ночь коммунальные службы вывезли из столицы более восьми тысяч кубометров снега.

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

За прошедшую ночь с 16 на 17 февраля из города вывезли более восьми тысяч кубометров снега, на полигоны совершили более 600 рейсов.

С начала зимнего периода 344,5 тыс. рейсов вывезли из столицы почти 4,7 млн кубометров снега.