Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме
Сегодня, 00:25
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Сегодня, 00:25Сегодня, 00:25
59Фото: Акимат Астаны
Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, несмотря на непогоду, буран и мороз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
В снегоуборочных работах с утра 17 февраля задействованы более 2,2 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,2 тыс. единиц спецтехники. За ночь коммунальные службы вывезли из столицы более восьми тысяч кубометров снега.
Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.
За прошедшую ночь с 16 на 17 февраля из города вывезли более восьми тысяч кубометров снега, на полигоны совершили более 600 рейсов.
С начала зимнего периода 344,5 тыс. рейсов вывезли из столицы почти 4,7 млн кубометров снега.
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