Комбайнёр погиб во время уборки урожая в Акмолинской области
Сегодня, 22:09
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Сегодня, 22:09Сегодня, 22:09
114Фото: Минсельхоз РК
Жуткая трагедия произошла в Акмолинской области. Во время уборочных работ погиб комбайнёр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
ЧП случилось 14 октября на территории полевого стана Жаркаинского района.
Мужчину затянуло в ремни приводов комбайна марки "Енисей". 58-летний работник скончался на месте происшествия.
Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее за собой смерть человека".
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