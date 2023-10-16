Комбайнёр погиб во время уборки урожая в Акмолинской области

Жуткая трагедия произошла в Акмолинской области. Во время уборочных работ погиб комбайнёр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

ЧП случилось 14 октября на территории полевого стана Жаркаинского района.

Мужчину затянуло в ремни приводов комбайна марки "Енисей". 58-летний работник скончался на месте происшествия.

Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее за собой смерть человека".