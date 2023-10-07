Коллекционные монеты на 85 миллионов тенге обнаружили у пассажиров в столичном аэропорту

В международном аэропорту Астаны пограничники КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра аэропорта задержали двоих казахстанцев по подозрению в провозе незадекларированных коллекционных монет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тысяч тенге, а также весом 2 и 1 кг, соответственно, изготовлены из золота 999 пробы. Предполагаемая таможенная стоимость изъятого составляет порядка 85 миллионов тенге", — говорится в сообщении.

Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.