  • 7 Октября, 17:27
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Коллекционные монеты на 85 миллионов тенге обнаружили у пассажиров в столичном аэропорту

Сегодня, 15:56
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Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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В международном аэропорту Астаны пограничники КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра аэропорта задержали двоих казахстанцев по подозрению в провозе незадекларированных коллекционных монет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тысяч тенге, а также весом 2 и 1 кг, соответственно, изготовлены из золота 999 пробы. Предполагаемая таможенная стоимость изъятого составляет порядка 85 миллионов тенге", —  говорится в сообщении.

Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.

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