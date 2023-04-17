Колл-центр под вывеской сетевых компаний работал в Шымкенте

Фото: polisia.kz

Успешную спецоперацию по нейтрализации банды телефонных мошенников провели полицейские. В Шымкенте ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской сетевых компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением об интернет-аферистах в полицию обратился житель Абайского района мегаполиса. Мужчина рассказал, что ему позвонили с неизвестного номера и поздравили с выигрышем нового Hyundai Accent стоимостью 12 миллионов тенге. Звонивший представился работником одной из сетевых компаний, которая проводит розыгрыш авто среди своих потребителей. А для получения выигрыша победителю нужно было пополнить указанный оператором счёт через определённый сайт. Так, доверчивый гражданин лишился свыше четырёх миллионов тенге.

По указанному факту следователи зарегистрировали в ЕРДР уголовное дело по статье 190 УК РК. Для установления подозреваемых задействовали следственно-оперативную группу по борьбе с интернет-мошенничеством управления криминальной полиции департамента полиции Шымкента. След злоумышленников привёл в Тараз, где оперативники и выявили их "контору". В результате задержана группа киберпреступников из восьми человек, самому старшему из них 28 лет, младшему – 18. Как выяснилось, все они раньше работали операторами call-центров сетевых магазинов.

Рабочее помещение группа арендовала в одном из бизнес-центров. Из офиса изъяли 19 мобильных устройств, 13 ноутбуков, системный блок для управления поддельными документами и расчёта денежных средств, памятку для общения с потерпевшими и анкетные данные 561 человека.