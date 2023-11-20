Количество автобусов увеличат на двух маршрутах в Астане

С 21 ноября количество автобусов на маршруте № 29 и № 29А в Астане увеличат на четыре единицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию "City Transportation Systems".

Теперь эти маршруты будут обслуживать 16 автобусов.

"Уважаемые пассажиры, просим вас оплачивать проезд. Тем самым вы вносите свой вклад в обновление подвижного состава, добавление автобусов и запуск новых маршрутов, то есть в развитие общественного транспорта", — такое обращение к астанчанам опубликовала компания City Transportation Systems на своей странице в соцсетях.

В комментариях к публикации горожане отметили, что раньше ждали около часа автобусы, курсирующие по маршруту 29а.

Также пассажиры просят увеличить количество автобусов на таких маршрутах, как №60, №61, №80 и обновить подвижной состав на маршрутах №13, №81,№33.

Ранее в транспортной компании уведомили астанчан, что для увеличения охвата пассажиров с 18 ноября меняется схема движения пригородных маршрутов № 322 и № 329. Последний теперь курсирует до станции Төңкеріс.