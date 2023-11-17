Два пригородных автобуса изменят маршруты в Астане

Сразу у двух пригородных автобуса с 18 ноября изменятся маршруты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

В целях увеличения охвата населения, с 18 ноября меняется схема движения пригородного маршрута № 322.

"Теперь маршрут будет курсировать с заездом в микрорайон "River park" в с. Жібек жолы. Необходимо отметить, что изменение не повлияет на основные характеристики маршрута (времени оборота, интервала движения, протяженности), - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях увеличения охвата населения, с 18 ноября продлевается схема движения пригородного маршрута № 329, теперь маршрут курсирует до станции Төңкеріс.

С измененной схемой движения маршрута можно ознакомиться на картинке.