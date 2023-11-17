Два пригородных автобуса изменят маршруты в Астане
Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
90Фото: Baigenews.kz
Сразу у двух пригородных автобуса с 18 ноября изменятся маршруты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".
В целях увеличения охвата населения, с 18 ноября меняется схема движения пригородного маршрута № 322.
"Теперь маршрут будет курсировать с заездом в микрорайон "River park" в с. Жібек жолы. Необходимо отметить, что изменение не повлияет на основные характеристики маршрута (времени оборота, интервала движения, протяженности), - говорится в сообщении.
Кроме того, в целях увеличения охвата населения, с 18 ноября продлевается схема движения пригородного маршрута № 329, теперь маршрут курсирует до станции Төңкеріс.
С измененной схемой движения маршрута можно ознакомиться на картинке.