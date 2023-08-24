Когда запустят международный терминал в аэропорту Алматы

Строительство международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы идет с опережением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

"Запуск нового терминала планируется осуществить летом 2024 года", - сообщил в ходе проведенного пресс-тура президент международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой.

По его информации, проект позволит подгонять к рукавам международного терминала одновременно до семи самолетов, а общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

"Площадь нового Международного пассажирского терминала составит 55 тыс. кв. м. Объект будет соединен с существующим зданием терминала через надземный переход, что обеспечит пассажирам легкий доступ для пересадки с внутренних и международных рейсов, не выходя за пределы здания", - говорится в сообщении ведомства.

За первые 7 месяцев текущего года алматинский аэропорт принял 5,2 млн пассажиров, что на 36% выше аналогичного периода 2022 года.

По информации МИИР, отличительной особенностью нового терминала будет соответствие уровню advanced стандарта EDGE (система сертификации экологичных зданий). Планируется обеспечить более 40% экономии энергии и более 20% экономии воды во время эксплуатации, а также более 20% экономии материалов во время строительства.

Строящийся терминал также будет обеспечен сервисом уровня Optimum по стандарту Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Новая концепция обслуживания аэропорта будет направлена на оптимизацию расходов при одновременном повышении скорости, качества и эффективности.

TAV Airports Holding планирует сделать аэропорт Алматы крупнейшим грузовым хабом в Центральной Азии и продвигать Алматинскую область в управляемых компанией аэропортах и на других международных платформах, а также привлекать новые авиакомпании в Казахстан.