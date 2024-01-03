Не работают табло на остановках: в CTS обратились к жителям Астаны
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Информационные табло на остановках начнут отображать время прибытия автобусов в конце января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".
Как отметили в CTS, в настоящее время, в связи с переходом на новую систему, ведутся интеграционные работы.
"Поэтому на информационных табло на остановочных пунктах временно не отображаются время прибытия автобусов. Проблемы будут устранены до конца января месяца 2024 года", - сообщили в компании.
В рамках внедрения новой системы электронной оплаты проезда и диспетчеризации в общественном транспорте столицы, информацию о движении и точном местонахождении автобусов можно отследить в мобильном приложении Аvtobуs. Приложение доступно для скачивания в AppStore, Google Play и AppGallery.
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