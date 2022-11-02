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пресс-службы КНБ РК Сегодня, 16:04
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Фото: пресс-службы КНБ РК

КНБ пресёк канал поставки наркотиков в Астану

Комитетом национальной безопасности в ходе многоэтапной специальной операции пресечён устойчивый канал поставок в Астану наркотических средств канабисной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт КНБ РК

По данным 29 октября текущего года с участием подразделений Департамента полиции задержан наркокурьер, в транспортном средстве которого обнаружено около 15 килограммов гашиша, доставленных из южных регионов страны.

"Проведённым обыском по месту проживания задержанного дополнительно изъято 17 килограммов гашиша и 1,5 клограмма марихуаны. Общий вес обнаруженных наркотиков составил 32 килограмма гашиша и 1,5 килограмма марихуаны", - говорится в сообщении. 

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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#КНБ #наркотики #задержание
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:04
126
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