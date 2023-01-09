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  • КНБ подтвердил задержание экс-замглавы Антикора Максата Кожабаева
gov.kz 9 Января, 15:53
1081
9 Января, 15:53
1081
Фото: gov.kz

КНБ подтвердил задержание экс-замглавы Антикора Максата Кожабаева

Бывший заместитель председателя Антикора Максат Кожабаев задержан по подозрению в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Девятого января 2023 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М.Кожабаев", - говорится в сообщении.

Отметим, следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается. 

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#Максат Кожабаев #антикор #задержание #Коррупция
BaigeNews.kz
9 Января, 15:53
1081
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