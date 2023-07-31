КНБ ликвидировал два крупных подпольных производства синтетики

Фото: КНБ РК

В КНБ сообщили о ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков, передаёт Baigenews.kz.

17 и 24 июля 2023 года lепартаментами КНБ по Астане и Акмолинской области с привлечением спецподразделения национальной гвардии "Беркут" и при координации органов прокуратуры ликвидирована деятельность двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков.

Из незаконного оборота изъято свыше 29 килограммов психотропного вещества "мефедрон", более одной тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков.

В отношении четырех задержанных граждан республики с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стоимость изъятых наркотических средств на "чёрном" рынке может превышать 580 миллионов тенге.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.