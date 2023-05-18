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Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Торжественную встречу организовали в Таразе победителям и призерам чемпиона мира по боксу, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Чемпиона мира по боксу в Ташкенте Асланбека Шымбергенова, серебряного призера чемпионата Дулата Бекбауова и воспитавших их тренеров Ермека Ертаева и Нурлана Акурпекова с почестями встретили в Таразе.
В составе национальной мужской сборной Казахстана по боксу в столице Узбекистана находились 13 казахстанских спортсменов. Двое спортсменов, уроженцы Жамбылской области Дулат Бекбауов в весовой категории 67 кг и капитан сборной команды Казахстана Асланбек Шымбергенов в весовой категории 71 кг, вернулись домой с медалями чемпионата.
С яркой победой на мировом первенстве спортсменов поздравил глава региона Нуржан Нуржигитов.
"Успешно выступив на прошедшем чемпионате, наши боксеры в очередной раз доказали, что жамбылская школа бокса является одной из сильнейших. Свою лепту в развитие этого зрелищного вида спорта внесли Серик Конакбаев, Болат Жумадилов, Ермахан Ибраимов, Болат Ниязымбетов, Бахтияр Артаев, Гани Жайлауов, Олжас Саттибаев, Абильхан Аманкул. В 1999 году на чемпионате мира в Хьюстоне Болат Жумадилов завоевал золотую медаль, а 24 года спустя Асланбек Шымбергенов повторил это достижение. Асланбек и Дулат достойно продолжают их путь. Немалый вклад в это дело внесли тренеры - заслуженный тренер Казахстана Нурлан Акурпеков и тренер Ермек Ертаев. Для нас это большая гордость и радость", - сказал аким области.
Нуржан Нуржигитов пожелал спортсменам удачи на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.
Чемпиону мира Асланбеку Шымбергенову аким области вручил ключи от 3-комнатной квартиры, его личному тренеру Ермеку Ертаеву - сертификат на 5 млн тенге. Серебряному призеру чемпионата мира Дулату Бекбауову вручили ключи от 2-комнатной квартиры, его личному тренеру Нурлану Акурпекову - сертификат на 3 млн тенге.
Асланбек Шымбергенов поделился впечатлениями от победы и поблагодарил всех болельщиков.
Спортсменов поздравил общественный деятель, первый президент Жамбылской областной федерации бокса Кайрат Шотбаков, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.
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